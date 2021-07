'El Cordobés' se pronuncia sobre la retirada de Enrique Ponce y sobre su relación con Vicky Martín Berrocal

Centrado en su regreso a los ruedos y disfrutando de la preciosa familia que ha creado al lado de Virginia Troconis (41 años), Manuel Díaz 'El Cordobés' (53) muestra su alegría por ser uno de los protagonistas de la nueva temporada del programa de TVE Lazos de sangre, en el que se abordará su exitosa carrera como torero y también su vida personal.

Una vida en la que, como no podía ser de otro modo, la madre de su hija Alba (21), Vicky Martín Berrocal (48), tiene una gran importancia. Del secreto para tener una relación tan bonita tras su separación, del amor que siente por sus tres hijos y de la sorprendente retirada de su amigo Enrique Ponce (49), el diestro nos ha hablado en una extensa entrevista en la que, una vez más, demuestra por qué es uno de los rostros más queridos de nuestro país.

Imagino que muy contento porque hagan de usted un Lazos de sangre.



Muy feliz, hacía tiempo que había tenido propuestas de este programa, y en este reportaje te puedo decir que me he sentido muy a gusto, que me he abierto, me hacía falta expresar en el momento que estoy, hacer un balance de las cosas que me han pasado en estos años y te puedo decir que es una de las entrevistas más bonitas más profundas y con más garra que he hecho en mis últimos tiempos.

Manuel Díaz, junto a Boris Izaguirre y 'Los del Río', en la presentación del programa de Televisión Española. Gtres

Enrique Ponce ha anunciado que se retira.

Son estados de ánimo, los toreros somos personas que tenemos que percibir mucho lo que sentimos, volverá seguramente, ha marcado una época en el toreo, es uno de los toreros que más admiro, respeto como profesional y es un gran amigo. Decisiones que a veces toma uno y que son muy respetables. Torear es un estado de ánimo, muchas veces tienes que tener ese sentimiento, es de muy caballero decir voy a dar un paso atrás para ver las cosas desde otro punto de vista.

Señalaban a Ana Soria.

Yo no te puedo decir eso, yo te digo como torero que Enrique es un pedazo de torero, un figurón y que el estado de cada uno lo lleva uno por dentro. Espero que pronto vuelva y compartir cartel con él, tenía varios compromisos en los que íbamos a estar juntos.

Su hijo Manuel cumple 17 años el día 12 de julio.

Es un hombretón, me ha dado mucha alegría este año, ha sacado todo el curso perfecto y está muy centrado. Mis hijos son mis tesoros y por lo que yo lucho, son el motor de mi vida, mi familia y mis hijos.

¿Lo celebrarán? ¿Y la pequeña qué tal?

Triana muy bonita, está muy bien, está muy bien con los estudios, feliz, es una niña muy entrañable. Alba se me ha graduado ahora y bueno, ya están creciendo, lo que me queda es disfrutarlos y compartir mucho con ellos.

El diestro junto a su hija Alba y su exmujer, Vicky Martín Berrocal. Redes sociales

En la graduación de Alba todos unidos, ¿cómo han conseguido ese equilibrio?

Las cosas tienen que ser naturales, el amor se puede acabar, pero el respeto y el cariño nunca. Hay que saber diferenciar en lo que uno siente por las personas que han formado parte de tu vida y yo siento un gran respeto y un gran cariño tanto por Vicky como por su familia, por su madre, por su hermana, por todos ellos que han formado parte en un momento de mi vida de mi familia. En esta vida lo más importante son los hijos, uno tiene que estar enfocado por ellos. Alba es una niña que se ha criado en unas circunstancias que no son muy normales, sus padres se separaron, pero sí con normalidad y naturalidad. El secreto de esto es ser normal.

Ahora, ¿cuáles son los pasos que va a seguir?

Este verano disfrutar. Se lo he dicho, se lo ha ganado, ahora es momento de que se lo pase bien. Cuando termine el verano empezaremos a ver qué es lo que le depara el futuro, Alba es una mujer con inquietudes y estará metida en algún tema que le llame la atención.

¿Enamorada?

El amor es algo que forma parte de nuestras vidas, enamorarte es algo que te entra. Yo la veo feliz, bien, con ilusión y para mí eso es importante.

¿Vacaciones?

Yo estaré entre el campo y Marbella, como siempre, estoy entrenando y tranquilo. Mi mujer está con los niños con ganas de irse a la playa, descansar, yo estaré entre una cosa y otra.