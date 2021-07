Este es el rincón favorito de la casa secreta de Hande Erçel ('Love is in the air')

Hande Erçel (27 años) ya sabe lo que es saborear las mieles del éxito. La actriz otomana es la protagonista, junto a su actual pareja, Kerem Bürsin (34), de una de las producciones audiovisuales turcas más seguidas a nivel internacional, Love is in the air. La serie ha cosechado un éxito rotundo en los países en los que se ha emitido, incluido España, y esto ha revertido en fama y reconocimiento internacional para los protagonistas de la romántica historia.

Quizás por esto, la intérprete valora ahora más que nunca el tiempo que, alejada de los focos, disfruta en su intimidad. Algunos de los momentos que más exprime son aquellos en los que puede estar en un espacio muy especial para ella: su propia casa. Además, por lo que parece, la actriz es muy celosa de su intimidad y de su seguridad. Y es que no se conoce dónde esta ubicada con exactitud esta propiedad. Lo que sí se sabe es que pagó 970.000 euros por ella e invirtió otros 100.000 en reformas.

La actriz, tomando café en la isla central de su cocina. Redes sociales

Aunque cuida mucho qué publica en redes sociales, consciente de su exposición, no se priva de mostrar en estas plataformas algunos rincones de su refugio personal. En estas instantáneas se puede ver a la actriz relajada y con ropa cómoda. Hande está muy orgullosa del resultado de las remodelaciones que ha acometido en su hogar, especialmente uno de ellos. No en vano, recientemente, ha querido mostrar a sus seguidores, cuál es su espacio preferido. Y no ha quedado duda, pues con menos de dos semanas de diferencia, ha publicado dos posts dedicados a él. Lejos de lo que algunos pudieran pensar, no se trata de un gran salón o de una sala de cine con una inmensa pantalla de televisión, sino de la cocina. "Despertar en el rincón favorito de mi casa", así titulaba la turca un álbum de fotos en el que posaba desayunando en ella. Este es el sitio, donde, según cuenta, pasa la mayoría del tiempo cuando permanece en el inmueble.

En las imágenes se puede apreciar que la actriz se ha decantado por un estilo clásico para decorar esta parte de su hogar. Predominan los colores crema y gris oscuro tanto en los muebles como en el suelo y está equipada con las últimas tecnologías (robot de cocina y campana extractora de última generación incluidos).

La estancia la preside una gran isla central, donde se ve a la protagonista de Love is in the air tomar una deliciosa ración de fruta y un reconfortante café. Y es que, por lo que se aprecia en las instantáneas, no solo le encanta su cocina sino que la utiliza. Lo demuestra en otro de los posts, donde cuenta, mientras posa para la cámara, que está cocinando una peculiar pizza de coco -aunque en España no sea común en Turquía no es nada raro-.

La cocina de Hande, con un mural de fotografías familiares sobre el frigorífico. Redes sociales

Dado que es su sitio preferido, Hande ha querido imprimir en él su sello personal y sobre el frigorífico ha creado un collage con fotografías de su familia. Un mural muy emotivo que le sirve para sentirlos cerca, especialmente a su madre. Pues, en otra de las publicaciones, en la se puede ver la recopilación de instantáneas más en detalle, escribe "Mamá, te echo de menos". Hande perdió a su madre en 2019 a causa de una leucemia y desde entonces es una causa con la que está muy concienciada. De hecho, actualmente presta su imagen a una campaña nacional turca que recauda fondos para luchar contra ella.

