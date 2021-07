La enfermedad de Marta Torné que le impide comer algunos alimentos y le produce hinchazón

Sin duda alguna, uno de los nombres de la semana ha sido José Luis Moreno (74 años). Su presunta implicación en la denominada 'Operación Titella' ha copado los principales titulares de la prensa nacional. Hasta este momento, una de sus últimas apariciones más recordadas había sido la del 22 de abril de 2014, fecha en la que visitó Telecinco para ser entrevistado en el espacio Hable con ellas.

Aquella emisión fue seguida por algo más de 900.000 espectadores. Sin embargo, ha sido el paso del tiempo el que ha dado más valor a la que solo era la tercera entrega del programa. Tras la detención ya comentada de esta semana, Alba Carrillo (34) deslizó que José Luis Moreno amenazó a Sandra Barneda (45) durante una pausa publicitaria.

Otra de los acontecimientos mencionados tuvo como protagonista a Yolanda Ramos (52), quien ya entonces acusó a Moreno de no haberle pagado una participación en Noche de fiesta. El vídeo se ha hecho viral en los últimos días.

Entre estas polémicas y la que también protagonizó Beatriz Montañez (44) con Bertín Osborne (66), casi pasa desapercibido que Marta Torné (43) fue otra de las que llegó a ser una de las presentadoras de Hable con ellas, aunque en su caso no hubo episodios especialmente destacables. Eso sí, este antecedente demuestra la popularidad de la que entonces gozaba la presentador barcelonesa.

En su faceta como actriz, Torné llamó la atención por formar parte del reparto de producciones como El internado o Velvet Colección. Esas múltiples apariciones en formatos de cierto éxito hacen que la catalana tenga un nutrido grupo de seguidores, de hecho, en Instagram cuenta nada menos que con 493.000 followers.

Casi todos ellos fueron receptores de un post publicado hace apenas un año, el 24 de julio de 2020, en el que Marta Torné habló de un aspecto relacionado con su salud: "Desde pequeña he tenido intolerancia a la lactosa: me resultaba indigesta, se me hinchaba la barriga", comenzó explicando antes de exponer algunos de los alimentos que no puede tomar. "No solo un café con leche. Yogures, helados, quesos.... Y es muy difícil renunciar a todos ellos solo porque no nos sientan bien", añadió.

Aunque este post tenía cierta finalidad comercial, hacía un llamamiento a unirse al movimiento #SoyLactolerante. El éxito de este anuncio es desconocido. Lo que sí es segur es que Marta Torné se convirtió en una buena exponente para hacer llegar al público su producto, ya que este asunto, el de la intolerancia a la lactosa, es cada vez más común. Se estima, de hecho, que más del 50% de la población mundial sufre algún tipo de intolerancia -en mayor o menor medida- a la lactosa.

Pero ¿qué es realmente la intolerancia a la lactosa? Como explica la nutricionista Lina Robles, el problema de raíz está en la producción insuficiente por parte del organismo de la enzima lactasa, la encargada de la lactosa, un componente habitual de alimentos como la leche o el queso, en dos tipos de azúcares.

Entre los síntomas se encuentran las náuseas, la hinchazón abdominal, la diarrea, el estreñimiento o la pérdida de peso, casi siempre varios minutos después de la ingesta de alimentos que lleven lactosa, cuando ya ha comenzado la digestión. Según estudios científicos, el origen de esta intolerancia tiene mucho que ver con una cuestión evolutiva: a lo largo de la historia, el ser humano va quitando peso a los lácteos de su dieta habitual.

Respecto a su tratamiento, el paso fundamental es su diagnóstico, ya que a partir de él se puede establecer una lista de alimentos a evitar, aunque cada vez hay más alternativas, como las bebidas de origen vegetal.

