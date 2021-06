La enfermedad de Sara Sálamo que provocó que le recetaran anticonceptivos a los 11 años

Su aparición en películas como Todos lo saben, de Asghar Farhadi (49 años), y en series como Brigada Costa del Sol debería ser suficiente motivo para que el público conociera a Sara Sálamo (29). Sin embargo, ha tenido que ser su relación sentimental con el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón (29) la que la ha colocado en un punto mayor de popularidad.

No obstante, la actriz canaria se ha encargado de demostrar que estaba equivocado a todo aquel que pensara que solo es la pareja de. Su actividad en redes sociales es frenética, y no solo para contar aspectos de su vida familiar y profesional. Sara Sálamo se ha establecido como una firme defensora de los valores feministas. No hace falta irse muy lejos para hallar el último ejemplo.

A raíz de una valoración de Cayetano Rivera (44) sobre el asesinato de los pequeños Anna y Olivia, el torero aseguraba que "que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, ¡es ser un asesino hijo de la gran puta! Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta! Y a ambos les deseo la muerte!". Sálamo no tardó en responderle: "Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que "desean la muerte" y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos".

Afortunadamente, no siempre los comentarios de Sara Sálamo están envueltos en polémica. A comienzos del 2020, la actriz canaria escribía lo siguiente en Twitter con relación a un problema de salud que es muy familiar, la endometriosis: "Quiero volver a usar mi altavoz para darle visibilidad, porque tras muchos meses dándole vueltas, creo que esta dolencia concierne muchísimo al feminismo".

Sintomatología

Entrando en más detalles, Sálamo explicaba que "Tengo recuerdos de mi infancia rota de dolor, con una manta caliente en los riñones y el vientre. Con calambres que bajaban desde mis ovarios hasta mis rodillas. Y a pesar de las visitas a varios médicos, todos coincidían: "Es normal, son dolores de regla". Todo este proceso llevó a los doctores a recetarle anticonceptivos con apenas once años.

Esta enfermedad ha tenido más visibilidad social a raíz de los comentarios de celebridades como la propia Sara Sálamo o Chenoa (45), aunque aún sigue existiendo un profundo desconocimiento. Se trata de un problema de salud originado cuando las células del revestimiento del útero crecen en otras zonas del cuerpo.

Uno de los grandes problemas que afectan a las mujeres diagnosticadas con endometriosis (el 10% de las féminas que están en edad fértil) es que, hasta la fecha, no existe un remedio. La sintomatología está muy diferenciada: dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada, una barrera esta última que esquivó Sara Sálamo con los embarazos de Theo (2) y Piero Alarcón, nacido el pasado diciembre.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las pacientes es que no hay una causa conocida. Se cree que puede ser hereditaria y que se podría desarrollar cuando la mujer alcanza la pubertad y tiene sus primeras menstruaciones, pero sin embargo no es diagnosticada hasta los 25-35 años.

