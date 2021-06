El día que la actriz Yolanda Ramos le sacó los colores a José Luis Moreno en televisión por una deuda

España se despertaba este martes con la noticia de que la Policía Nacional había detenido al empresario José Luis Moreno, al que acusan de formar parte de una organización internacional que malversaba y blanqueaba capitales. En la operación, que todavía sigue abierta y está bajo secreto de sumario, han detenido a más de 50 personas entre Madrid y Barcelona. El famoso productor habría estafado más de 50 millones de euros.

Las redes sociales estallaron en memes durante toda la jornada. Si bien algunos recordaban el premonitorio papel de mafioso que interpretó en la saga Torrente, otros se han valido de sus marionetas de ventrílocuo para mofarse de él. En paralelo, el nombre de una conocida actriz también ocupaba las tendencias de Twitter al lado del suyo: Yolanda Ramos. Y es que la cómica protagonizó un encontronazo en directo con él que las redes han querido recordar.

Ocurría en el plató de Hable con ellas, el programa de Telecinco en el que Ramos participaba junto a otras comunicadoras como Sandra Barneda o Beatriz Montañés. Era abril de 2014 y se trataba de la tercera entrega del formato, que consistía básicamente en una entrevista en profundidad a un personaje público a cargo de todas las mujeres que formaban el elenco de presentadoras. Ese día interrogaban a José Luis Moreno.

Las 25.000 pesetas

Después de que el productor alardease de mansión y carrera, Ramos lo puso en un aprieto preguntándole si sabía que le debía 25.000 pesetas. "Para mí entonces era un dineral", explicó, relatando que había ido a Noche de fiesta —el programa que dirigió Moreno de 1999 a 2004 en Televisión Española—, "y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó". "¿Pero firmaste contrato y todo?", le interrogó él: "No firmé nada", sentenció ella.

"No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, toda inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted", acusó Ramos, mientras José Luis Moreno intentaba escabullirse diciendo que él no estaba al tanto: "Usted era el productor, que le oía por el micro", le dijo antes de soltar un chascarrillo que relajó un poco el ambiente y proponerle que si le pagaba, ella donaba el dinero:

📺 Esta conversación entre la gran actriz @_YolandaRamos_ con el estafador Jose Luis Moreno es una fotografía de nuestra España:



Yolanda: Usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas pesetas.



José Luis Moreno: Tu piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. pic.twitter.com/z9xyrzQXCz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 29, 2021

Moreno aceptó en un primer momento, recogiendo el guante con elegancia, pero poco después, como si se transformase en otra persona, se desdijo intentando ridiculizar a Ramos a fuerza de condescendencia. Le dijo que estaba "en otro mundo", que su acusación había sido "demasiado frívola" y le dijo que si pretendía "vivir de esto" debería "cambiar el chip, te lo dice un profesional de muchos años".

Lejos de volver al tono amable, José Luis Moreno se empezó a enfadar cada vez más hasta que afirmó que "me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable" y relató que había acudido por hacer un favor al programa, porque se le había caído otra entrevista. "El echar una mano no es que me la echéis vosotras al cuello", dijo, concluyendo con un chascarrillo pasivo agresivo jugando con el nombre del programa: "Señoras, amigos, no habléis con ellas".

"Me vi con la obligación"

Años después, en febrero de 2019, Yolanda Ramos acudió al programa Chester de Risto Mejide y rememoró aquel momento con él. "Es un señor que debe dinero a mucha gente y que iba enseñando una casa con tres gimnasios", recordó la actriz, explicando que "me dio mucha rabia" y que lo hizo porque "me dieron libertad": "No puedes tener a este señor aquí al lado y callarte, me vi con la obligación".

Jose Luis Moreno detenido y Yolanda Ramos siendo TT. Este es el motivo: pic.twitter.com/BnBrb3l3kK — Mark (@Opino_deque) June 29, 2021

Reconoció Ramos que "después me cagué durante 5 minutos", pero que después se sorprendió con la cantidad de mensajes de felicitación que estaban llegando al programa. Este martes también le han vuelto a aplaudir en las redes con tuits como este:

Yolanda Ramos viendo como, por fin, la justicia pilló la indirecta que lanzó ese día, cuando dijo que Jose Luis Moreno le debía veinticinco mil pesetas: pic.twitter.com/e9WnBDzxot — ElOjoQueTodoLoVe (@ElojoquetodoTV) June 29, 2021

Ramos demostró entonces que José Luis Moreno no era intocable en la televisión y parece que ahora también dejará de serlo para la justicia.