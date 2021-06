Del asalto a su mansión a las disputas laborales: las sonadas polémicas de José Luis Moreno

A primera hora de este martes 29 de junio saltaba la noticia: el productor José Luis Moreno (74 años) era detenido por estafa y blanqueo de capitales como resultado de la operación 'Titella' (títere o marioneta en catalán), llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona. El objetivo de la misma es desbaratar una trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.

Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto el productor. De hecho, la controversia ha sido una constante a lo largo de su extensa carrera en el mundo del espectáculo. Además, estos escándalos no solo han rodeado su faceta profesional, ya que el hermetismo que rodea a su parcela más privada también ha provocado que un halo de oscuridad y misterio circunde todo lo que tiene que ver con la vida personal de José Luis Moreno.

JALEOS ha querido recopilar las siete polémicas más sonadas de Moreno que han ocupado innumerables páginas de la crónica social y nacional de nuestro país.

La Guardia Civil se ha personado esta mañana en el domicilio del productor. Gtres

1. Mal pagador

Una acusación que siempre ha sobrevolado la figura del productor es la escasa disposición que parece tener a la hora de retribuir el trabajo de las personas que contrata. Esto se hizo más evidente durante una de las visitas del madrileño al plató de Hable con ellas. Yolanda Ramos (52), una de las presentadoras del espacio, quiso aprovechar la visita del invitado para ponerlo entre las cuerdas: "Yo trabajé para ti en un espectáculo como bailarina-sin contrato-y nunca se me pagó. ¿Me vas a pagar ahora?". La intérprete se refería a su participación en una de las temporadas de estas festivas galas que se emitían en las noches de sábado de la cadena pública y al parecer quedaron sin cobrar.

El tenso encuentro del empresario y Yolanda Ramos, durante 'Hable con ellas'. Mediaset.

Aunque Moreno en un primer momento se lo tomó con simpatía, terminó sintiéndose acorralado: "Me has acusado con frivolidad y me ha parecido patético. No he venido aquí a que me agredan", afirmó. Yolanda adoptó una actitud más conciliadora y ofreció donar el dinero, que ascendía a 150 euros, si se le pagaba en ese momento. El productor dio por respuesta una rotunda negativa y, tras esto, abandonó el plató.

2. El despido de Loles León

La mala fama como empresario no solo se sustenta en motivos económicos. De hecho, muchas de las personas que han trabajado con él argumentan que las relaciones laborales con Moreno son difíciles. Esto cobra fuerza tras la manera en que abordó el relato del despido de Loles León (70) de uno de sus proyectos más exitosos: Aquí no hay quien viva, frente a Bertín Osborne (66) en el programa Mi casa es la tuya.

El productor proporcionó todo lujo de detalles y dotó el relato de cierto cinismo: "Tuvo mucha gracia porque cuando ella entraba en el plató era una princesa. No puedes imaginar a nadie más profesional, se sabía perfectamente el guion…" Y tras las buenas palabras, vino el golpe más duro: "Era como el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, cuando salía todo era malo, montó un follón por el camerino…", añadió.

"Un día me dijo que quería cobrar lo mismo que Resines. 'Es que Resines no está en nuestra serie', y ella me dijo 'no, es que llevamos carreras paralelas, y si no, no te preocupes, dame unos días y yo me voy tranquila'. Y se tuvo que caer por la ventana", detalló Moreno.

3. El robo con brutal violencia en su casa

En enero de 2007, José Luis Moreno acaparó los titulares de la prensa tras sufrir un robo en su mansión de Boadilla del Monte. Una banda de ciudadanos del Este asaltó su hogar con el fin de robar el dinero de la caja fuerte pero la resistencia del empresario del espectáculo provocó que resultara herido de gravedad al ser golpeado con un hacha en la cabeza.

El productor sufrió un brutal ataque con violencia en 2007. Gtres

No es la única vez que han intentado entrar a la fuerza en su casa. En marzo de 2016 hubo otro intento de robo que rapidamente fue soveltando debido a las fuertes medidas de seguridad y a las cámaras de videovigilancia que Moreno colocó en su casa después del primer susto.

4. Amenaza de muerte a Sandra Barneda

Otra de las grandes polémicas la protagonizó con Sandra Barneda (45). Sucedió en 2016, cuando volvió a visitar Hable con ellas, con ánimo de reconciliación tras la acusación lanzada por Yolanda Ramos. Pero el camino de los acontecimientos no fue por donde él pensaba. El desencadenante del conflicto fue un alegato que pronunció a favor de la dignificación de la profesión del actor, un tema que al ventrílocuo no le resultó agradable.

Sandra Barneda, junto a sus compañeras de 'Hable con ellas'. Gtres

La parte más dura se la llevó la catalana durante la publicidad del programa, a quien José Luis amenazó sin temblarle el pulso:"Otra más y te corto el cuello". Cuando se retomó la emisión del programa, la presentadora con los ojos llorosos, no dudó al comentar el terrible episodio que había protagonizado: "Lo que ha pasado en el corte publicitario es lo más desagradable que me he encontrado en veinte años de profesión", sentenció.

5. Acusado de maltratar a sus perros

En 2016 volvía a ser el centro de una investigación de la Guardia Civil. Y es que la asociación animalista Animal Rescue cursaba una denuncia que ponían en conocimiento de las autoridades lo que ellos consideraban un "estado delicado" de dos de los perros con los que convivía el ventrílocuo en su hogar. La entidad detalló que los canes presentaban "caquexia -pérdida progresiva e involuntaria de peso y de la condición corporal-, derivada de la falta de alimentación y problemas cutáneos".

Por todo ello, la organización pedía la retirada de los animales de la casa de Moreno, como medida cautelar, algo que no ocurrió, ya que el juzgado de Móstoles (Madrid), que instruía el caso, no lo consideró necesario. A este respecto, Moreno explicó a Susanna Griso (51) en su programa de Antena 3 su versión de los hechos: "No tienen desnutrición, sino leismaniosis. Son hermanos, están en tratamiento y van a salir adelante".

6. Guerra abierta con sus sobrinos

Corría el año 2019 cuando Alberto Caballero (45) productor, junto a su hermana Laura (43) de la exitosa serie La que se avecina anunciaba veladamente que el ficción experimentaría "cambios sustanciales". Este comunicado escondía una guerra abierta con el dueño de los platós en los que se había rodado la serie más exitosa de Mediaset hasta el momento. El propietario no es otro que Moreno, unido por un lazo familiar a los hermanos: es su tío.

Sin embargo, esta unión de sangre no evitó que entre ambas partes surgieran diferencias irreconciliables, que confirmó el propio Alberto:"No hemos llegado a un acuerdo con el propietario de los platós. Tenemos ciertas diferencias". Tal fue el desacuerdo, que según pudo saber JALEOS, en su momento, la viabilidad de trabajar Contubernio -la productora de Alberto y Laura- y Kulteperalia - la empresa de Moreno propiedad de los platós- de nuevo de la mano es "casi nula".

Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina' y sobrinos del empresario teatral. Gtres

Según conoció este periódico, la sintonía laboral era "insostenible" hasta el punto de "romper lazos" profesionales, lo que derivó en que su comunicación se redujera a burofax.

7. En la lista de morosos año tras año

Dada la gestión que ha aplicado sobre sus empresas, José Luis Moreno es uno de los rostros habituales que cada año engrosa la lista de morosos que publica Hacienda. Justamente este lunes 28 de junio, el ente público daba acceso a esta relación de nombres y entre los personajes conocidos que han contraído abultadas deudas que superan el millón de euros, aparecían de nuevo las dos compañías, propiedad de Moreno.

Moreno acumula más de 2'6 millones de euros de deuda con Hacienda debido a los números rojos de sus estas dos empresas: a Alba Adriática, el fisco le reclama 1.041.884,83euros y a Kulteperalia 1.622.202,96 euros.

José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales JALEOS

Fueron precisamente los problemas económicos de la productora Alba Adriática los que motivaron que Alberto y Laura fundaran la su propia compañía, Contubernio, para dar continuidad a la conocida ficción audiovisual. Y es que tanto esta empresa de Moreno, como Kulteperalia -propietaria de los platós- aparecen año tras año en el listado anual de morosos que publica Hacienda cada año.

[Más información: Detenido José Luis Moreno, acusado de liderar una organización criminal internacional]