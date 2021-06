Susanna Griso habla por primera vez de la dolorosa muerte de su hermano

Susanna Griso (51 años) ha sido premiada por su trayectoria profesional. La presentadora de Espejo Público ha recogido el premio Diversa Global 2021 en una gala que se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su discurso ha sido uno de los más emotivos de la noche, pues le ha querido dedicar el premio a su hermano fallecido, Damián. De este modo, por primera vez en su vida Griso ha hablado de esta dolorosa muerte para la familia.

"Quiero dedicar el premio a alguien que me está viendo desde el cielo", ha comenzado su discurso la presentadora en referencia a su hermano. "Mi hermano murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento", ha confesado Susanna, para añadir: "Si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones". No obstante, Susanna ha puntualizado que "en otros entornos laborales, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia".

Susanna Griso en los premios Diversa Global 2021. Gtres

Sea como fuere, una dura confesión para Griso, quien en 2019 se tuvo que despedir de su hermana, que fallecía tras sufrir un infarto de miocardio. "Me cogió tan de sorpresa que me he pasado muchos días en shock y sin hacerme realmente a la idea de que la había perdido. En verano, que es cuando pasábamos más tiempo juntas, me imagino que será cuando lo iré encajando", aseguró entonces. "Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo", fueron las palabras que le dedicó en sus redes sociales.

No ha sido la única pérdida a la que se ha enfrentado. Uno de sus mayores varapalos en el sentido familiar llegó a mediados de noviembre del año 2017, cuando Susanna se vio obligada a decir adiós a su madre, Montserrat Raventós, de 94 años de edad, que no pudo superar la recaída de un ictus sufrido años atrás. Por aquel entonces, fue la propia Susanna la que anunció públicamente la muerte de la persona con la que compartió los mejores y peores momentos: "Buen viaje, mamá". Raventós fue una mujer regia y fuerte a lo largo de toda su vida. Por eso algunas personas de su entorno confiaban en que saliese adelante. Pero no pudo ser.

Su divorcio de Carles Torras

En diciembre de 2020 se hacía público el divorcio de la presentadora tras 23 años de relación con Carles Torras y tres hijos en común. La presentadora y el también periodista decidieron separarse de mutuo acuerdo. Esta decisión la tomaron del mismo modo que vivieron su matrimonio: en la más absoluta discreción. Susanna y Carles contrajeron matrimonio en 1997.

Susanna Griso y su marido en una imagen de archivo. Gtres

Junto a Torras, la presentadora de Espejo Público tiene tres hijos. Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, llegada de Costa de Marfil, a quien adoptó en abril del año 2018. De hecho, la llegada de su hija Dorcette se había convertido en la única ilusión del matrimonio después de que Griso perdiera a su madre y su hermana en año y medio. La decisión de Griso y su marido de adoptar convertía a su familia en numerosa, un sueño que perseguía la periodista desde hacía tiempo. Según se informó entonces, fue el desgaste de 23 años de relación el motivo por el que ambos decidieron emprender caminos separados.

