El plan que unió a Narcís Rebollo y Manuel Martos para disfrutar del ocio madrileño

Aunque muy alejados de la normalidad que conocíamos hasta el pasado marzo de 2020, poco a poco se van recuperando actividades de ocio. Este lunes, 19 de abril, Antonio Orozco (48 años) ofreció dos conciertos en Madrid, en el Teatro de La Latina. Y, en uno de ellos, coincidieron dos rostros muy conocidos como son Narcís Rebollo (51) y Manuel Martos (42). Tal y como ha podido saber JALEOS, ambos acudieron sin la compañía de sus respectivas parejas, Eugenia Martínez de Irujo (52) y Amelia Bono (40).

El presidente de Universal Music y el productor ejecutivo de la misma discográfica fueron vistos charlando, junto a un grupo de personas, a la salida de la primera de las sesiones, la de las 18.30. Tras unos minutos de conversación, Martos se dispuso a montarse en un VTC, alejándose de ese recinto en el que, a las 21.00, se celebraba la segunda sesión. Esta tuvo que adelantar su hora 30 minutos para que los asistentes a ese evento, de una duración de poco más de hora y media, pudiesen cumplir con el toque de queda vigente en la capital dentro de las medidas que se han tomado en el marco de la pandemia.

Este es el 'story' compartido por Cepeda desde el concierto de Orozco. Instagram.

No fueron los únicos famosos que disfrutraron de la música de un Orozco que se subía al escenario para presentar su nuevo disco, Aviónica. Tal y como se pudo comprobar en las redes sociales, Luis Cepeda (31), que saltó a la fama por su participación en OT17, estuvo entre los presentes de la segunda sesión. En la que, por cierto, hubo una pedida de matrimonio en la que Antonio se involucró, pidiendo a la futura novia que se acercara. También Laura Fa (46), colaboradora de Sálvame. En el mismo plató del espacio de Telecinco, poco después de que comenzara la emisión de este lunes, advertía que iba a tener que marcharse antes de que concluyera el programa porque tenía entrada para escuchar en directo al artista barcelonés.

El regreso de Orozco

La capital ha acogido la vuelta de Antonio Orozco, que ofrecerá 14 conciertos entre Madrid -este martes ofrecerá otra doble sesión en el mismo teatro y con los mismos horarios-, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Barcelona hasta finales de mayo. Un regreso muy especial ya que el cantante ha tardado cinco años en dar forma a este disco que, ahora, es una realidad.

Orozco durante uno de los conciertos en Madrid. Gtres.

Recientemente, en una entrevista para promocionar este trabajo, se sinceraba ante Toñi Moreno (47) sobre lo complicada que ha sido la vida para él en los últimos años. "He perdido a las dos personas más importantes de mi vida", manifestaba haciendo alusión a su expareja y madre de su hijo, Susanna Prat, y a uno de sus mejores amigos. Además, detallaba lo que le ha costado adaptarse a su vida como padre único, desde que falleciera Susana, y cómo ha tenido mucha ayuda para acometer esa tarea: "Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, me he caído unas cuantas veces, pero nunca toco suelo".

