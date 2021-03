Antonio Orozco: "Los últimos años de mi vida han sido muy difíciles"

Antonio Orozco (48 años) ha mostrado su lado más personal y se ha sincerado como nunca con Toñi Moreno (47). Durante su entrevista en Un año de tu vida, emitido en Canal Sur, el cantante ha hecho un repaso por su historia que le he permitido profundizar en sus momentos más felices y también en aquellos más difíciles. Uno de ellos, la muerte de su expareja y madre de su hijo Jan (13).

"Los últimos años de mi vida han sido muy difíciles, he perdido a las dos personas más importantes de mi vida", comentó el artista, haciendo referencia a la muerte de su expareja y del que fuera su productor e íntimo amigo.

Toñi Moreno, sin poder contener las lágrimas ante sus palabras, no dudó en resaltar las cualidades de Antonio Orozco, quien también contó como ha sido su experiencia como padre de una familia monoparental. "Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, me he caído unas cuantas veces pero nunca toco suelo", explicó.

Fue en 2017 cuando Antonio Orozco vivió sus meses difíciles. Primero perdía a su productor y mejor amigo, Xabi Pérez, y después a Susana Prat, su expareja y madre de su hijo. Aunque estaban separados, ambos mantenían una bonita relación de cariño.

"Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo, y un buen día un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo. No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido y será un referente en mi vida". comentó el pasado mes de octubre en medio de la promoción de su último disco, titulado Aviónica.

Antes de que se emitiera el programa, Toñi Moreno ya advertía a sus seguidores de Instagram que la charla con el intérprete de Devuélveme la vida estaba cargada de sentimientos. Junto a un divertido selfie con el cantante, la presentadora escribía: "Señor D. [en referencia a Antonio Orozco]... Es un usted un flechazo en toda regla. Me ha pasado con poca gente... Me hubiese gustado ir en ese barco donde navegó con su hijo a redescubrirse o vivir el proceso de una de sus obras maestras. Me gustaría estar en su vida y ser su amiga. No pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez".

El post no solo generaba gran expectación, sino también cientos de comentarios por parte de los seguidores de Toñi Moreno, quienes alababan el talento de la presentadora y el de Antonio Orozco. Destacan los mensajes de algunas personalidades como Anne Igartiburu (52) o Eva González (40), quien escribió: "Uy, uy, uy... como me gustáis los dos..."

Su mayor orgullo

Durante la promoción de su último trabajo discográfico, Antonio Orozco dejó claro que su hijo Jan es su mayor orgullo. "Cuando hablo de mi hijo no soy objetivo. De mi niño me gustan hasta los mocos. Cuando me toca hacer de padre también, pero intento que el niño sea consciente de que lo más importante en la vida es poder elegir. Lo que le hace diferente del resto es poder disfrutar de la vida que elija y no que elijan por él", aseguró entonces.

En su última participación en El Hormiguero, el cantante también se deshizo en halagos hacia el adolescente, quien al igual que su padre ha mostrado su gran talento musical. "Mi niño es como la razón de ser (…) Tiene todo lo de su madre, la belleza de su madre, la inteligencia de su madre y es una persona que ha venido a este mundo a rescatarme a mí y espero que a muchas personas", dijo Antonio frente a las cámaras.

