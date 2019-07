Eugenia Martínez de Irujo desvela por qué no pasará por el altar con Narcís Rebollo

NO HABRÁ BODA POR LA IGLESIA

Eugenia Martínez de Irujo (50 años) no se ha querido perder el concierto de Los Secretos el pasado 5 de julio y acudió hasta el Teatro Real de Madrid para escuchar a su banda de referencia. Eso sí, no se ha atrevido a cantar un trozo de su canción favorita, "canto fatal, ni en casa ni en la ducha canto", ha contado la diseñadora.

Ha querido desvelar, además, cuáles son 'los secretos' de su buena relación con Narcís Rebollo (50) con el que mantiene ya una relación más que consolidada. "En mi caso es el sentido del humor y la lealtad, son dos cosas importantes", ha confesado Eugenia.

Ambos contrajeron matrimonio en una divertida boda celebrada en Las Vegas. Vestidos de Marilyn Monroe y Elvis Presley, la pareja selló su amor. Pero, aquí en España, la duquesa no quiere pasar por el altar, "siempre he dicho que a lo mejor pues un día, no sé cuándo, igual hacemos una fiesta de celebración, pero con amigos y ya está. Pero boda por la iglesia, papeles y demás, ni de broma".

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo en una imagen reciente. Gtres

También dejó claro lo que va a hacer estas vacaciones estivales en las que reina el buen tiempo en España: "Estos días haré lo mismo que cada verano, e iré a Ibiza y Marbella porque ahí tiene mi hija a sus amigos". En referencia a los paparazzi y algunas fotografías suyas en las playas, asegura que "yo estoy encantada con ellos porque los paparazzi son un amor conmigo, no me persiguen a ningún lado y la verdad es que los adoro", ha manifestado Eugenia Martínez de Irujo.

En ese ambiente de sol y playa, la diseñadora se ha querido mojar y ha querido contar cómo ha visto a Colate (47) en Supervivientes. "Colate con el accidente que tuvo, madre mía... Pues yo creo que tiene mucho mérito todo, porque la verdad aguantar ahí tanto tiempo es telita". En cuanto si iría a la isla para convertirse en una superviviente, Eugenia lo tiene clarísimo: "Ni de coña podría ir".

Quedan muy pocos días para la final de Supervivientes, y Eugenia ya tiene unos claros favoritos. "Me ha cautivado mucho Mahi, y con Omar Montes (31) me parto de risa". En cuanto a Isabel Pantoja (62): "Pantoja creo que está aguantando muchísimo, tiene mucho mérito también", ha desvelado la duquesa de Montoro.

