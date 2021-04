Nuevo revés para Marisa Jara: le detectan un mioma de 15 centímetros en el útero

Plenamente recuperada del cáncer que sufrió en 2018, y enamorada de su novio Miguel -con el que vive un gran momento tras superar un bache en su relación- Marisa Jara (40 años) comenzaba recientemente el proceso para lograr su sueño de convertirse en madre por primera vez a sus 41 años. Tal y como compartía la sevillana en sus redes sociales, había comenzado a tomar "hormonas" para preparar "el colchoncito" para acoger, en un futuro próximo si todo va bien, a su esperado bebé.

Sin embargo, su sueño tendrá que esperar, puesto que como ha confesado Marisa a través de su cuenta de Instagram, le han detectado un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tendrá que pasar por quirófano próximamente para que se lo extirpen y poder continuar su lucha por quedarse embarazada.

La publicación de Marisa en redes.

Un duro golpe que, sin embargo, no altera para nada los planes de la maniquí por convertirse en madre, puesto que como ella misma ha señalado, es un quiste benigno -que no un tumor- y no le impedirá quedarse embarazada. Un sueño que retomará como ya ha desvelado con optimismo y con su característica sonrisa, en cuanto esté plenamente recuperada de esta intervención. "Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé. Pero me acaba de detectar un mioma de 15 centímetros que está ocupando prácticamente todo el útero, así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo... me está costando tanto... Dios mío", se sinceraba Marisa en Instagram con sus seguidores, con los que en los últimos tiempos ha compartido su lucha por ser mamá.

Sin embargo, sin perder el optimismo, la sevillana asegura que "no pasa nada porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño". "Esto no es nada comparado con lo que he pasado. Una operación más, con esta van 19. Yo creo que ya está bien... Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir", concluía una sincera Marisa, animando a todas las mujeres que están pasando por el mismo proceso que ella.

En el mejor momento de su relación con Miguel Almansa después de un año de noviazgo y con el que recientemente superó una crisis que les llevó a separarse durante unos días, la modelo ha dedicado también unas preciosas palabras a su novio, al que después de declarar su amor ha confesado que "eres lo mejor que me ha pasado".

Su visita a una clínica de fertilidad

Marisa Jara comenzó un tratamiento in vitro en octubre de 2018 y fue en una de aquellas revisiones cuando le detectaron un cáncer. La empresaria tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor cercano al colon. Se trataba de una difícil operación en la que los facultativos le quitaron parte del intestino grueso y el colon.

Marisa escribe un nuevo capítulo de su vida y lo hace junto a Miguel Almansa, de quien se encuentra profundamente enamorada. Su ilusión mutua los ha llevado a tomar la que será, con total seguridad, la decisión más importante: la de ser padres. "Hay que tener paciencia porque no se sabe si tendré suerte a la primera, a la segunda... Ojalá la tenga. Tengo que estar tranquila", declaraba la andaluza hace un tiempo.

Marisa Jara y Miguel Almansa en octubre del año pasado. Gtres

El pasado mes de enero, la sevillana tomó la decisión de romper con su pareja, tras algo más de un año juntos. Los motivos principales del quiebre sentimental entre ellos estaban basados en las fuertes discusiones que tenían en los últimos tiempos de su romance. Sin embargo, a las pocas semanas regresaron. Marisa Jara y Miguel Almansa se presentaron oficialmente como pareja en julio del año pasado en la premier de la película La lista de los deseos, del director Álvaro Díaz Lorenzo y protagonizada por las actrices María León (35), Victoria Abril (61) y Silvia Alonso (30). La pareja no llevaba demasiado tiempo entonces, pero en aquellos meses de inicio superaron una dura prueba: el confinamiento.

Marisa y Miguel vivieron juntos los casi tres meses de encierro de marzo a junio debido a la pandemia de coronavirus. La modelo y el broker inmobiliario se protegieron de la Covid-19 desde una casa ubicada en la localidad onubense de El Rompido. "¿Por qué no? Dicen que tres meses juntos de confinamiento son como dos años", declaraba Marisa ante los medios de comunicación hace un tiempo.

