Marisa Jara y su pareja, Miguel Almansa, acuden a una clínica de fertilidad

Después de unos tiempos convulsos en los que la modelo Marisa Jara (40 años) ha luchado contra un tumor, parece que la vida vuelve a sonreírle. La diseñadora de joyas ha encontrado la ilusión junto a Miguel Almansa (43), un asesor inmobiliario al que conoció en la Feria de Sevilla del año pasado y con el que lleva algo más de seis meses de relación.

Si bien en un principio la sevillana tenía el deseo ser madre en solitario y por ello se sometió a un tratamiento de fecundación, ahora, según desvela la revista Semana, el proyecto de traer a un hijo al mundo lo quiere realizar junto a su razón de amor. "Estamos muy ilusionados por empezar el tratamiento. Toda una aventura... Hemos pasado los análisis y ya comienzo con las hormonas. Tengo que estar tranquila porque el cuerpo se revoluciona. Ya pasé por esto y sé lo que es", declaró hace unos días la maniquí curvy tras ser interceptada por los medios de comunicación a la salida de una clínica de fertilidad en el centro de la capital hispalense.

Marisa Jara y su pareja en su primer evento público.

Y así fue. Marisa Jara comenzó un tratamiento in vitro en octubre de 2018 y fue en una de aquellas revisiones cuando le detectaron un cáncer. La empresaria tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor cercano al colon. Se trataba de una difícil operación en la que los facultativos le quitaron parte del intestino grueso y el colon.

Ahora Marisa escribe un nuevo capítulo de su vida y lo hace junto a Miguel Almansa, de quien se encuentra profundamente enamorada. Su ilusión mutua los ha llevado a tomar la que será, con total seguridad, la decisión más importante: la de ser padres. "Hay que tener paciencia porque no se sabe si tendré suerte a la primera, a la segunda... Ojalá la tenga. Tengo que estar tranquila", ha declarado la andaluza a la citada publicación.

La pareja no lleva demasiado tiempo junta pero es cierto que ya ha pasado por una dura prueba. Marisa Jara y Miguel Almansa han vivido juntos los casi tres meses de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus. La modelo y el broker inmobiliario se han protegido de la Covid-19 desde una casa ubicada en la localidad onubense de El Rompido.

Ver esta publicación en Instagram Sumando momentos bonitos 💫✨ @numa_pompilio_madrid #tq @miguelag8794 😍 Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab) el 2 Jul, 2020 a las 2:15 PDT

Fue el jueves pasado, en la presentación de la película La lista de los deseos, protagonizada por María León (35), Victoria Abril (61) y Silvia Alonso (30), cuando Marisa Jara y su pareja hicieron su primera aparición pública en un photocall -si bien es cierto, ya compartían su pasión en las redes sociales-. La realidad es que la modelo vuelve a estar momento excelso, no solo en el ámbito personal sino también con nuevos proyectos: vuelve a la interpretación, continúa como diseñadora y, además, las noticias de su enfermedad son solo positivas.

"Estaba un poco asustada durante el confinamiento porque no pude hacerme los controles, pero los he hecho y, aunque me van a dar los resultados ahora, todo tiene muy buena pinta", confesó ante los medios.

A Marisa no le importa que Miguel y ella solo lleven seis meses juntos, quiere ser madre junto a él y así lo adelantó en la premier del citado filme: "¿Por qué no?. Dicen que tres meses juntos de confinamiento son como dos años". Aquellas palabras no fueron más que el anuncio de lo que vendría después. Efectivamente, Marisa y Miguel ya han iniciado el tratamiento para ser padres y la alegría puede volver al hogar de la modelo en forma de bebé. Si no sale bien, se plantean la adopción.

"Los análisis nos han dado buenas perspectivas y vamos a confiar en que vaya bien. Tener una buena autoestima y ser positiva para mí es muy importante. No pienso en el futuro ni me planteo más allá. Las metas, a corto plazo. Y si veo que no he tenido suerte, intentaré buscar otras opciones como la adopción, pero no voy a hundirme", afirmó, esperanzada.

