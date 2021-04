JadeJara, las joyas que enamoran a Emma García y Cristina Pedroche: así es la firma de Marisa Jara

Aunque hace tiempo que la diseñadora y modelo Marisa Jara (40 años) no tiene presencia continua en la televisión, sí aparece de forma semanal y casi diaria su sello e impronta, aunque en forma de complemento. Y es que, la firma que lidera Jara, JadeJara Jewerlry, es seguida por un gran número de rostros conocidos de la televisión. Desde Emma García (47) hasta Cristina Pedroche (32) pasando por Marta López (47) y Lydia Lozano (60): todas quieren lucir lo que diseña la empresaria, desde pendientes, colgantes, anillos y diademas, pulseras y bolsos.

Nada se le resiste a Marisa Jara, la cual en su página web describe la esencia de su firma: "El toque de elegancia y glamour". De las caras conocidas que habitan en la pequeña pantalla, muchas no han dudado en apoyar sin fisuras a Jara en este nuevo reto. La firma, pues, se ha convertido en una de las favoritas de un gran número de personalidades del panorama nacional, que han hecho de sus llamativos y originales pendientes todo un must en sus joyeros. Paula Echevarría (43) y Marisa Martín-Blázquez (57) son algunas de las celebs que han caído rendidas a sus creaciones.

Sin embargo, en sus inicios la sevillana pareció haber encontrado una nueva embajadora oficial para su sello, y no es otra que Belén Esteban (47). Hace un tiempo, la colaboradora elegía unas bonitas piezas en negro para una de sus últimas intervenciones televisivas, algo de lo que Marisa quiso hacerse eco a través de sus 'stories' de Instagram. En concreto, se trataba del modelo Marquesa, unos elegantes pendientes en forma de lágrima en negro con cristales de Swarovski y detalles de perlas, con un asequible precio de 26 euros en su tienda online. No es Belén, ni de lejos, la única que apoyo a Marisa.

Sin ir más lejos, la presentadora de Viva la vida, Emma García, también quiso aportar su granito de arena hace unas semanas al lucir una de las creaciones de Jara. En concreto, los pendientes Mujer Empoderada. Su precio, como el de casi todo en su web, es muy asequible: 49 euros. Se trata de unos "espectaculares pendientes con mensaje Mujer empoderada, con cierre con flor de resina y corazón en Cristal de Swarovski hechos en nuestro taller".

Por su parte, la colaboradora de televisión Cristina Pedroche se ha decantado por los Aros Love, que cuentan con una dimensión, tal y como reza la página, de cuatro por cuatro centímetros, cuestan 30 euros y son pendientes realizados en metal antialérgico.

La actriz Paula Echevarría se 'enamoró' de la Cruz Imperial. Se trata de unos pendientes en forma de cruz, con estilo barroco de metal bañado en oro con piedras checas y cristales de Swarovski. Su precio es de 52 euros. Algo más asequible es el diseño que ha lucido tiempo atrás Marta López, Donatella Blue, de 39 euros. Unos pendientes en tonos azules hechos en el taller con pieza de león y enorme cierre en cristal también de Swarovski.

Por último, Lydia Lozano, una amante de los pendientes y complementos varios, ha confiado en Jara en más de una ocasión para su trabajo en las tardes de Telecinco, en Sálvame. Por ejemplo, el diseño que se muestra en la anterior imagen son los Aros Sorella. Cuestan 40 euros y están bañados en oro con detalle de corazón en cristal de Swarovski y cierre en flor de resina.

JALEOS habló con ella de la creación

Cuando Marisa Jara anunció su línea de joyas, JALEOS habló con ella sobre cuál sería su estilo. "A mí me gusta mucho el estilo barroco. Además, como andaluza, siempre me he inspirado en Andalucía. También lo mezclo con Italia. Es muy yo. Tienen mi estilo personal. Es muy mío. JadeJara tiene sello de Marisa Jara en cada una de sus piezas", aseguró entonces. En ese momento, no descartaba, incluso, crear una línea de ropa: "Nunca se sabe. De momento sigo trabajando con Elena Miró y al mismo tiempo soy la imagen de C&A. Ahora, sinceramente, no es el momento. Nunca se sabe, a lo mejor en un futuro".

