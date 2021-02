Antonio Orozco, víctima de una suplantación de identidad en redes sociales

Antonio Orozco (48 años) ha recurrido a sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre una situación irregular relacionada con su identidad. La mañana de este lunes, en sus stories de Instagram, el cantante ha explicado que hay algunas cuentas que se hacen pasar por él o por su empresa de representación.

"Mensaje importante. Amigos, amigas... Últimamente muchos me habéis hecho llegar mensajes de cuentas que se hacen pasar por mí o bien por mi empresa de representación o similar. Es algo muy difícil de controlar, aunque siempre denunciamos todo lo que detectamos", ha comenzado escribiendo el artista en un primer story. "Nunca, y repito, nunca, voy a comunicar nada fuera de mis cuentas o canales oficiales que son este Instagram, mi Twitter o mi Facebook", ha añadido Antonio Orozco haciendo mención a sus otros dos perfiles.

El mensaje que ha escrito Antonio Orozco en sus 'stories'. Instagram

El artista, además, ha aprovechado para hacer una importante petición a sus followers. "Por favor, os pido que si alguno de vosotros veis alguna cuenta que se hace pasar por mí, la denunciéis también en la plataforma que corresponda", ha comentado Antonio, antes de hacer la siguiente advertencia: "Nunca hagáis caso de nadie que os pida nada (datos personales, dinero, lo que sea)".

El intérprete de Mi héroe ha dado a conocer esta irregularidad en sus redes sociales horas después de anunciar en su perfil de Instagram que en los próximos días estará desvelando algunas sorpresas en relación a su nuevo álbum, Aviónica. En este sentido, también aprovechaba para preguntar a sus seguidores cuál es su canción favorita. Aunque muchos han respondido que "todas", otros si han querido dejar su tema favorito. Entre sobras y sobras me faltas, Seis segundos o A vuelos son algunas de las que se han repetido.

Antonio Orozco lanzó este álbum el pasado mes de octubre y ya prepara su próxima gira, que dará inicio a finales de marzo en Zaragoza y sobre la que también han hecho referencia sus followers. Aunque se presentará en Madrid el 19 y 20 de abril en dos horarios diferentes cada día, en sus redes sociales le han pedido que abra una nueva fecha en la capital.

Antonio Orozco, durante una presentación en Madrid, en 2019. Gtres

La tragedia de Orozco

El pasado mes de octubre, tras publicar su octavo álbum de estudio y en el que plasma todas las emociones que lleva guardando en los últimos tres años, el artista habló sobre las complicadas circunstancias que ha superado.

"En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva, y con un mes de diferencia, a las tres personas más importantes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que puedo hacerlo. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo, y un buen día un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo. No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido, y será, un referente en mi vida. Tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo", comentó entonces el cantante.

