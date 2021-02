Christofer Guzmán, operado de urgencia por una infección: todos los detalles de la intervención

Christofer Guzmán (28 años) ha sido operado este lunes a causa de una infección tras ingresar en el hospital Puerta del Sur, en Móstoles (Madrid), el pasado jueves. Ese día el concursante de La isla de las tentaciones se vio obligado a visitar a su odontólogo para que le quitara una muela, pero las cosas se torcieron y su estancia en el centro médico se alargó varios días. No estaba claro, hasta este mismo lunes, si tenía que intervenirse o no, pero, finalmente, así ha tenido que ser, y Christofer ha sido operado, con éxito.

Así lo ha desvelado su pareja, Fani Carbajo (34), a través de sus redes sociales, donde ha aprovechado para dar las gracias al hospital y a todo su personal por el excelente trato recibido en estas horas tan complicadas: "Tengo que deciros que Christofer ya está en planta, lo acaban de operar. Ha ido todo súper bien. Ha ido todo muy rápido. Quiero dar las gracias al hospital Puerta del Sur, de Móstoles".

Christofer y Fani en una imagen de archivo.

Y ha añadido, sin olvidarse de ningún personal sanitario: "Gracias tanto a los cirujanos, como a las enfermeras y los auxiliares, que se han portado súper bien. Son todos unos profesionales, la verdad es que me quito el sombrero. Nos han tratado fenomenal, han cuidado muy bien a Christofer. Muchas gracias". Este bache de salud del joven coincide con el hecho de que su pareja, Estefanía, llevaba varios días 'desaparecida' de las redes sociales. Sus seguidores se lo habían hecho constar. El motivo no era otro que estar al lado de su pareja sentimental. Fani no se ha separado de Christofer que, tal y como explicaba ella, ha pasado unos días difíciles al complicársele lo que, en principio, iba a ser una intervención sencilla.

Fani explicando la operación.

"Estoy en el hospital con Christofer", comenzaba relatando la exconcursante, antes de conocer que tenía que operarse, la 'portavoz oficial' durante la convalecencia de su pareja. "Ingresó el jueves porque le quitaban la muela del juicio, se le infectó porque le entró una bacteria y se le pusieron la cara y el cuello... Tenía la lengua hinchada, le dio fiebre, estuvo fatal...", aseguró. Desde que se dieron a conocer a la audiencia en La isla de las tentaciones, en enero de 2020, han narrado todas sus idas y venidas y todos los obstáculos que han superado hasta llegar al punto actual en el que se encuentran. De hecho, su fama se disparó por ese célebre grito de "Estefaníaaaa" pronunciado por él al ver cómo su novia le daba un apasionado beso a uno de los tentadores, Rubén Sánchez (32). A partir de ahí, consiguieron rehacer la confianza y llegaron a planificar una boda que nunca llegó a celebrarse por culpa de las restricciones del coronavirus, como les ha pasado a tantas otras parejas. Tras una sonada ruptura, la pareja volvió a intentarlo. Tal y como ellos mismos explicaron nada más volver, comenzaron a mandarse mensajes de tonteo tras los que llegó ese paso al frente. Hasta la fecha. A pesar de que algunos miembros de la familia de Fani (sobre todo sus tías) no confiaron en que pudieran rehacer su relación, esta parece cada día más sólida.

La polidactilia de Fani

decidme que veis 6 dedos xfavor o estoy loco #LaCasaFuerte6 pic.twitter.com/YuBtkrjqWo — Josemi♊ (@josemii_mr) June 28, 2020

Fue durante el concurso La casa fuerte cuando los espectadores se percataron de que Fani Carbajo tiene seis dedos en uno de sus pies. Dicho de otro modo, padece polidactilia, es decir, un trastorno genético por el que una persona nace con más dedos en una de sus extremidades, ya sea en el pie, como el caso comentado, o en la mano. En este sentido, los especialistas clasifican las polidactilias en preaxial, axial y postaxial, en función de dónde esté ubicado el sexto dedo. Si aparece al lado del pulgar, se denomina preaxial; si lo hace al lado del meñique se considera postaxial; y, por último, si está en la parte central se denomina axial.

