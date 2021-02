Christofer Guzmán, ingresado de urgencia y a la espera de saber si tiene que ser operado

Christofer Guzmán (28) no está atravesando un buen momento de salud. Ha sido Fani Carbajo (34 años) quien lo ha revelado este domingo 31 de enero a través de unos vídeos subidos en sus stories de Instagram. La concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones, que llevaba ausente en sus redes sociales unos días y había sido preguntada por sus followers, explicaba que el motivo por el que no había compartido nada recientemente no era otro que el hecho de que se ha encargado de cuidar de su pareja desde que ingresó el pasado jueves, 28 de enero.

Pero, ¿qué es lo que le ha pasado? Christofer se ha visto obligado a pasar por las manos de un odontólogo para que le quitara una muela, pero las cosas se torcieron y su estancia en el centro médico se alargó varios días, hasta el pasado fin de semana incluido. Fani no se ha separado de Christofer que, tal y como explicaba ella, ha pasado unos días difíciles al complicársele lo que, en principio, iba a ser una intervención sencilla.

Fani en una imagen de esos vídeos en los que explica qué le ha pasado a Christofer.

"Estoy en el hospital con Christofer", comienza explicando, mientras le pide que salude desde atrás, para que se pueda comprobar que su caso no reviste gravedad. "Ingresó el jueves porque le quitaban la muela del juicio, se le infectó porque le entró una bacteria y se le pusieron la cara y el cuello... Tenía la lengua hinchada, le dio fiebre, estuvo fatal...", relata todos los efectos que ha sufrido Christofer desde que le extrajeron la pieza.

Es más, revela que hubo un momento en el que llegaron a pensar que tendrían que meterle a quirófano, pero parece que no va a ser necesario. "Ya está muchísimo mejor. Pensábamos que le iban a operar, pero de momento no hace falta que le operen porque eso le está drenando. Que se recupere prontito, porque menudo disgusto", termina Fani, en tono tranquilizador.

Nueva oportunidad

Desde que se dieron a conocer a la audiencia en La isla de las tentaciones, en enero de 2020, han narrado todas sus idas y venidas y todos los obstáculos que han superado hasta llegar al punto actual en el que se encuentran. De hecho, su fama se disparó por ese célebre grito de "Estefaníaaaa" pronunciado por él al ver cómo su novia le daba un apasionado beso a uno de los tentadores, Rubén Sánchez (32). A partir de ahí, consiguieron rehacer la confianza y llegaron a planificar una boda que nunca llegó a celebrarse por culpa de las restricciones del coronavirus, como les ha pasado a tantas otras parejas.

Fani y Rubén durante el polígrafo en 'Sábado Deluxe'.

A principios de octubre, tanto como Christofer, y también Rubén, se sometieron a un polígrafo en Sábado Deluxe. Él se negó a coincidir en el plató con el hombre con el que su pareja le había sido infiel. Pero ni siquiera eso bastó para que acabara tan dolido como para abandonar el programa antes de lo esperado. Un par de semanas más tarde, anunciaban la ruptura. Y, un mes más tarde, se daban una nueva oportunidad que aún perdura.

Fue la distancia que pusieron entre ellos lo que provocó que se dieran cuenta de todo lo que se echaban de menos. Comenzaron, tal y como ellos mismos explicaron nada más volver, a mandarse mensajes de tonteo tras los que llegó ese paso al frente. Hasta la fecha. A pesar de que algunos miembros de la familia de Fani (sobre todo sus tías) no confiaran en que pudieran rehacer la relación.

