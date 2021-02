Las ocho cosas que no sabías sobre Maluma, el vendedor de sándwiches que alcanzó la fama mundial

En medio de la polémica (que él mismo ha desmentido) sobre la presunta relación de su familia con el narcotráfico, Maluma (27) se sienta este lunes, 1 de febrero, en El Hormiguero. El colombiano acude al espacio de Antena 3 con motivo de la presentación de su nuevo disco, 7 días en Jamaica.

Miles de fans del artista no se perderán esa entrevista que le realice Pablo Motos (55), pero ¿lo saben todo de él? Aquí, unas curiosidades sobre el colombiano que, quizás, a alguno de ellos se le haya pasado por alto.

1. ¿Cómo se llama realmente?

Como tantos otros personajes del mundo del espectáculo usa nombre artístico. Él, nació en Medellín el 28 de enero de 1994 como Juan Luis Londoño Arias. La denominación que eligió para buscar ese camino a la fama resulta de la mezcla de los nombres de las tres personas más importantes de su vida: su madre, Marlli; su padre, Luis; y su hermana, Manuela.

2. Récord en las redes

En junio de 2019, se convirtió en el artista latino masculino con mayor número de followers en Instagram. 42 millones fue la cifra con la que se convirtió en noticia un cantante que, a día de hoy, cuenta con 15 millones más en esa red social. Además, se le nombró como una de las personalidades con más peso en las redes sociales, ya que a esa cifra se sumaban los 6 millones de seguidores en Twitter (hoy casi 7 y medio) y 23 en Facebook (una cifra muy similar a la que tiene en la actualidad en esa plataforma).

3. Sus inicios

Procedente de una familia modesta y amante de la música desde una edad temprana, su primer 'empleo' fue el de vendedor de sándwiches. Lo hacía en la escuela, entre clase y clase. Con el dinero, ayudaba en casa, pero también se guardaba parte pensando en esa carrera musical con la que soñaba y que hoy tiene. No fue el único negocio que hizo en los recreos, puesto que también escribía cartas de amor o de perdón para aquellos que tenían menos don de palabra que él, por supuesto, pagando.

4. Pasado como futbolista

A pesar de que siempre tuvo en la cabeza ser cantante, durante ocho años fue también futbolista. Maluma militó en las filas del Atlético Nacional, club de su Medellín natal, y en las del Equidad Club Deportivo. Él mismo confesó en una entrevista que llegó a pensar que se dedicaría a esta práctica de manera profesional. Sin embargo, el amor por la música pesó más. "Llegué un día al entrenamiento y le dije al entrenador que yo iba a empezar a cantar reguetón. Casi no me cree. Todos mis compañeros del equipo me vacilaron, se rieron de mí y yo les dije: 'Ok, van a ver que yo voy a cumplir mis sueños y algún día me van a recordar'. Fue la mejor decisión que pude haber tomado".

Maluma con la camiseta de la selección de Colombia durante el Mundial celebrado en 2018. Instagram.

5. Pasión canina

Entre las cosas que más ama en la vida (más allá de su familia, que queda claro que lo más importante para él) se encuentran los perros. En 2014 falleció Kilate, su fiel amigo. Para calmar el dolor por la pérdida, se hizo con dos huskies, Bonnie y Clyde, que tienen su propia cuenta de Instagram (aunque tiene la cuenta algo más desatendida que la suya personal).

6. La suerte del número 4

Maluma confesó que tiene un número fetiche. Una cifra que cree que le da suerte por encima de todas las cosas: el 4. "Es un número interesante y ha traído mucho éxito a mi carrera musical. Las canciones que han sido tituladas con el cuatro han sido grandes temas. Yo creo que me da suerte", explicó en una entrevista en Argentina en 2017. Entre ellas, por supuesto, el Felices los cuatro que sonó hasta la saciedad ese mismo año.

7. Lo que le hace enfadar

Si hay algo que provoca que le cambie el humor, es la falta de sueño. Maluma ha reconocido en numerosas intervenciones en medios de comunicación que, si no duerme el tiempo necesario, se enfada y lo paga con quienes tiene alrededor. Además, cuando se mete en la cama, tiene una especie de ritual: no cierra los ojos sin antes agradecer por todo lo que le ha dado el día que está a punto de terminar.

8. Su otra profesión

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que es un hombre activo. Con capacidades como para sobresalir en diferentes campos. Porque, además de ese pasado en el mundo del deporte (al margen del fútbol y a modo aficionado, participó en torneos de voleibol, tenis de mesa y ajedrez) también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda de la mano de la marca Amelissa. También colaboró con Dsquared2 en la confección del vestuario para su gira 1:11 World Tour 2019.

