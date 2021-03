El regreso blindado de Isabel Pantoja: las cláusulas de su fichaje y la decisión sobre su hijo Kiko Rivera

Hace unos días, se hacía público, de forma sorpresiva, el ansiado regreso de Isabel Pantoja (64 años) al trabajo, a la televisión. Si bien se había informado de que la artista saldría de su finca Cantora únicamente para atender sus conciertos de cara al verano, su realidad profesional no era del todo así: en las últimas semanas Pantoja ha fichado como jurado del concurso musical Top Star, junto a Risto Mejide (46) y Danna Paola (25). Así pues, la cantante se enrolará de nuevo con el grupo Mediaset, como ya hiciera para Supervivientes y el programa Idol Kids.

Isabel volverá a ser rostro de Telecinco en unos meses, y desembarcará en la cadena que en noviembre de 2020 provocó un cisma en su familia con los especiales de Cantora: la herencia envenenada, en los que su hijo Kiko Rivera (37) le declaró la guerra públicamente. Durante meses, la imagen maltrecha de la cantante de Marinero de luces desfiló por los platós, azuzada por su propio hijo, quien la llegó a calificar de "mala madre", "ruin" y "rastrera". Los problemas, y la petición de Fiscalía de tres años de cárcel, hacían irrespirable su presente. Ella, encerrada y callada en su fortaleza particular de Medina-Sidonia, en Cádiz. Hasta ahora: el grupo Mediaset ha anunciado el retorno de la Pantoja.

Isabel Pantoja en el plató de 'Supervivientes' en julio de 2019. Gtres

Las tornas cambian de nuevo: Pantoja 1-Kiko 0. Coincidiendo con la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, el rumor se ha extendido: ¿hará lo mismo Pantoja aprovechando su vuelta? JALEOS ha podido conocer que nada más lejos de la realidad. Pantoja no hará ninguna serie documental, ni siquiera hablará de su hijo Kiko "en ningún programa ni especial". Ella vuelve a lo suyo: a trabajar como jurado, sin más preámbulos. Sí es cierto que ha visto a Rocío Carrasco (43) y que ha empatizado con su testimonio. "Es verdad que se emocionó mucho al ver a Rocío, a la que trató de pequeña y algo de mayor, y era de las que quería que hablase algún día, pero la situación familiar de Maribel es muy distinta".

"Ella ha borrado todo lo pasado y ha pasado página", se informa de manera categórica. Hubo lágrimas y tristeza, ya se insiste en que no. Ni siquiera "nombra a su hijo en la intimidad". Su verdad la conoce ella, y sus razones también: "No quiere saber nada y tiene claro que si él espera algún tipo de respuesta que se desilusione porque no la habrá". Pantoja, se explica, está ilusionada con su vuelta al trabajo, tanto con este programa -que se espera que comience a grabarse en las próximas semanas, de forma inminente-, como a los escenarios. Han sido meses complicados, prácticamente de duelo y con noticias judiciales que no han ayudado a su ánimo, pero ya está mejor. "Es una mujer fuerte y se recompondrá", se confía.

La cantante junto a su hijo Kiko en una imagen fechada en enero de 2018. Gtres

Su entorno personal y profesional, Agustín (56) a la cabeza, "está cuidando cada detalle" de su regreso, que será a la medida y más blindado que nunca. Así lo explica una de las fuentes consultadas: "Cuando llegue el momento de las promociones, se tiene claro que habrá temas que no se tocarán". Con respecto a este retorno profesional a la televisión, se desliza que el espacio Top Star no es un proyecto aislado, sino que se trata de una suerte de obligación que Pantoja tenía con la cadena de Fuencarral, perteneciente a las cláusulas de su antiguo contrato, el que rubricó cuando selló la paz con el grupo televisivo y se marchó a Honduras con Supervivientes.

A vueltas con la paternidad de Kiko

La polémica prueba de ADN que Kiko Rivera habría valorado realizarse para confirmar que Francisco Rivera Paquirri es su padre biológico continúa dando de qué hablar. Días después de conceder una nueva exclusiva en una revista del corazón, en la que aseguró que se planteó someterse a esa prueba a nivel privado -aunque en un tuit lo negó por completo-, ahora uno de los hijos de Antonio Muñoz Cariñanos 'amenaza' con hablar y contarlo todo sobre este enigma, que ya suma décadas, en la prensa del corazón.

En concreto, tal y como aseguró Informalia hace unos días, Francisco Javier Muñoz, el hijo reconocido de Cariñanos fruto de una relación fuera de su matrimonio, quiere hablar alto y claro para poner los puntos sobre las íes. Siempre según su versión, Francisco Javier sostendría que su padre le aseguró en vida que Kiko Rivera es su hijo biológico. Una impactante confesión que años después le ha animado a contactar con su presunto hermano para animarlo a esclarecer su filiación. Francisco Javier quiere hablar y podría haber recibido varias ofertas para hacerlo, tanto en televisión como en revistas.

Francisco Javier en una imagen cedida a EL ESPAÑOL. Fernando Ruso

Fuentes cercanas a los Muñoz Cariñanos confirmaron a JALEOS hace unos días el "tremendo enfado" y la "indignación" que sienten los hijos de Antonio. No entienden a qué se debe este escarnio público a la imagen de su progenitor. Poner a una persona fallecida en el disparadero mediático con el único afán de agrandar una bola y una historia que carece de cualquier base verídica. Por ello, la familia, en concreto los hijos, no descartan poner este asunto en manos de su abogado, interponer acciones legales para frenar este disparate.

"Imagínate cómo pueden estar esos hijos al ver cómo hablan de su padre. No es una situación agradable y que cada cierto tiempo sale a relucir solo para hacer daño", se deslizó. Al otro lado de la línea, se fue contundente: la familia de Muñoz Cariñanos no tiene ninguna duda sobre Kiko Rivera. Nunca la han tenido ni la han abrigado. Más allá de lo sorprendente del físico, que puede tener hasta puntos simpáticos, no hay nada. "Es descabellado y absurdo y el doctor no se merecía esto. ¿Hasta cuándo van a seguir?", se apostilló.

Francisco Javier Muñoz, el hijo reconocido de Cariñanos, rompía su silencio el pasado fin de semana para el espacio de María Patiño (49). Según sus propias palabras, Kiko Rivera se habría puesto en contacto con él para hacerse conjuntamente una prueba de ADN y despejar así todas las dudas existentes en torno a su verdadero padre. "Kiko tiene la misma duda que yo. Cuando hablé con él, se lo dije, que hay que hacerlo porque hay que cerrar puertas y entonces llegarás a ser quien eres", apuntó Francisco Javier para añadir: "Yo creo que está preocupado. Tuve una conversación larga con él y sí que está... pero está tocado por muchos costados". Francisco, hace años, robó una colilla a Kiko Rivera en un estadio de fútbol para saber si eran hermanos, pero al final, las pruebas no le parecieron fiables. "No me quedé convencido", señaló.

