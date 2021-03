25 años de la boda de Rocío Carrasco y Antonio David: así la recuerdan cuatro de sus invitados más relevantes

Miércoles, 31 de marzo de 2021. Las espadas están más en alto que nunca entre Rocío Carrasco (43 años) y Antonio David Flores (45). La hija de Rocío Jurado se ha convertido en la protagonista absoluta de la actualidad del corazón tras la emisión de los cuatro primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ellos, Carrasco ha relatado cómo su exmarido y padre de sus dos hijos la humilló, vejó y maltrató, presuntamente, incluso estando embarazada.

Domingo, 31 de marzo de 1996. Rocío Carrasco, hija del boxeador Pedro Carrasco y la artista Rocío Jurado, contrae matrimonio eclesiástico con un joven malagueño llamado Antonio David Flores. La boda, a la que acuden unas 1.000 personas, tiene lugar en la ermita de la finca La Yerbabuena, propiedad de La más grande, y ubicada en Sevilla.

Un enlace casi con categoría de boda real, o al menos así lo quiso Rocío Jurado. "Mi hija va a tener una boda como la de la infanta Elena", señalaba la intérprete de Como una ola, en alusión al magno acontecimiento vivido tan sólo 13 días antes en la Catedral de Sevilla con la primogénita del rey Juan Carlos (83) y la reina Sofía (82) dándose el 'sí, quiero' con Jaime de Marichalar (57). El catering, al menos, fue el mismo, el de afamado hostelero Rafael Juliá.

25 años han pasado desde aquella boda que Rocío Jurado habría preferido que tuviera lugar más adelante, pero que el estado de su primogénita, embarazada de tres meses a la edad de 18 años, la empujó a organizar un acontecimiento que paralizó el país. JALEOS ha contactado con Amador Mohedano (67), María Teresa Campos (79), Terelu Campos (55) y el periodista Jesús Mariñas (78) para conocer qué recuerdo guardan de aquel día de primavera en la célebre dehesa de Castilblanco de los Arroyos.

"Bueno, yo no estoy en momento de querer hablar con nadie, pero yo el recuerdo que tengo de la boda es que me harté de trabajar. Lo organizamos entre mi hermana Rocío, mi hermana Gloria y yo. Fue un palizón. Pero la gente estuvo muy bien, la boda estuvo muy bien, la gente comió muy bien y estuvo todo fenomenal. Ese es el recuerdo que tengo", comenta a este diario el tío de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano se encuentra en una posición incómoda, de ahí que apunte su deseo de "no querer hablar con nadie". Y es que su propia sobrina ha señalado que Mohedano filtró su destino vacacional de luna de miel a la prensa para cobrar unas fotos publicadas en una revista. Algo que él niega categóricamente.

Este periódico ha contactado con María Teresa Campos, a quien Rocío Carrasco siempre ha considerado una segunda madre. La veterana presentadora no guarda ningún recuerdo singular de ese día. Al fin y al cabo, ya han pasado dos décadas y un lustro de aquel evento. "No me acuerdo de nada especial. Recuerdo que fui y ya está. La verdad es que no recuerdo ni el tiempo que hacía ese día... Pregúntale a Terelu, que tiene más memoria que yo", indica la comunicadora.

Efectivamente, siguiendo el consejo de María Teresa, este medio ha preguntado a Terelu por su recuerdo de aquel histórico enlace. "Fue una boda estupenda en la que yo aguanté casi hasta el final porque tenia que cogerme un avión y presentar el programa de mi madre en Televisión Española al dia siguiente", apunta la presentadora con absoluta sinceridad.

Y continúa: "¡Fui casi sin dormir! Es más, dormí los 45 minutos que duró el vuelo y sólo recuerdo a la Jurado con Ortega Cano y su apoderado en el escenario diciéndole: "¡José, bájate de ahí!". Se lo pidió, además, insistentemente porque Ortega Cano estaba con él 'estamos tan a gustito...'. Para mí fue un mal gesto de los compañeros de prensa a los que se les permitió entrar y participar sin grabar. Yo nunca hubiera traicionado la confianza... Al menos fue eso lo q se me dijo a mí", expresa Terelu, gran amiga de Rocío Carrasco y una de sus infalibles escuderas desde hace casi tres décadas.

Jesús Mariñas es amigo de la familia Jurado desde tiempos inmemoriales. La relación de los artistas con los periodistas ha cambiado sobremanera en los últimos tiempos. Antaño, a la prensa se la invitaba directamente a este tipo de actos para que la cobertura fuera de la manera más certera posible. "Yo recuerdo la boda de Rocío Carrasco como un día maravilloso. Hacía un sol espléndido en Sevilla y aquella boda, la verdad, es que fue espectacular. Espectacular principalmente por todo lo que supuso y porque había muchísima gente. Más de 1.000 personas. Rocío Jurado estaba feliz, encantada, estaba radiante por la boda de su hija", rememora Mariñas.

"Se decidió que nos casábamos en la Yerbabuena, en la capilla de las Vírgenes, que es donde se casó mi madre con José -Ortega Cano-. Se organizó entre mi tío Amador, mi tía Gloria y mi madre. Cuando me casé estaba embarazada de tres meses o tres meses y medio, creo… La boda no fue una imposición, fue una guía, un toreo… Era mi deseo, no diré que no quisiera casarme, pero era el deseo de mis padres y de los suyos, al final era como normalizar algo que se tenía que hacer", explicó Rocío sobre su primera boda en Rocio, contar la verdad para seguir viva.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores se juraron amor eterno ante los ojos de Dios en una multitudinaria ceremonia oficiada por el sacerdote Jesús Haro, que murió en septiembre de 2017. "Fue un día muy feliz, lo viví como un cuento", declaró Rocío.

"Voy a una fiesta, aunque me pusieran aquel manojo de pelos de las indias de no sé dónde que se le ocurrió a Ruphert… Fue muy criticado el look", señaló la hija de Pedro Carrasco, entre bromas, en alusión a su peinado, pues al llevar su pelo natural tan corto, el estilista decidió añadirle una enorme cantidad de postizo. Además de unas lentillas azules.

"Luego yo viéndolo a lo mejor me hubiese sobrado algo… El vestido, que todo el mundo ha criticado mucho, lo diseñé yo, lo que pasa es que el vestido iba con escote halter, solo cuello y sin hombros, pero ahí la Jurado dijo que no partía peras y que yo no entraba a una iglesia a casarme con los brazos descubiertos", concluyó.

