Teresa Campos rebaja 400.000 euros su casa: el motivo y los empresarios que la han visitado

María Teresa Campos (79 años) lleva desde 2017 intentando vender su casa de Molino de la Hoz, en Las Rozas, Madrid. Han sido muchas las intentonas, incluso hubo un momento que casi cerró la operación, pero a última hora todo se desvaneció. Ha bajado el precio en varias ocasiones -inicialmente pedía 4.000.000 millones de euros-, ha cambiado de inmobiliaria y renovado imágenes del inmueble. En vano; ninguno de estos movimientos surtió el efecto esperado. Años de intentos baldíos.

Sin embargo, todo hace indicar que será este 2021 el año en que Teresa Campos se deshaga, al fin, de esa colosal casa de 1.615 metros cuadrados construidos en una parcela de 6.365. Tal y como ha podido comprobar JALEOS, Campos ha rebajado de nuevo el precio de su casa. Hasta hace unos días, estaba fijado en 3.100.000 euros y ahora ha experimentado un descenso de 400.000 euros. En la actualidad, el precio de salida es de 2.700.000, como ha avanzado Socialité este fin de semana. Según se desliza desde el entorno de la presentadora, esta rebaja se ha llevado a cabo tras un asesoramiento. "Le han hecho ver a Teresa que la única opción era la bajada", se confía.

María Teresa Campos en una imagen de archivo. Gtres

Ella no quería bajar, bajo ningún concepto, de tres millones, pero el tiempo pasa y las facturas hay que pagarlas. Total, hace mucho que aceptó con estoicismo que va a perder y que no será una venta favorable para ella. Pero los gastos mensuales son inabarcables. Por la disposición de la casa y sus características, "no había otra" que dar un recorte a su valor. Sea como fuere, parece que esta rebaja ha provocado un efecto llamada. Este fin de semana Teresa Campos ha recibido una visita "muy prometedora", como se hace constar al otro lado del teléfono. Se trata de unos importantes empresarios los que han visitado a la otrora reina de las mañanas en televisión. Se explica que la reunión "fluyó muy bien" y ambas partes quedaron muy satisfechas.

"Son gente conocida por Teresa", se apostilla. Esta misma fuente aclara que estos empresarios solo desean el inmueble "para invertir", no para habitarlo. Cabe recordar que la presentadora ya dispone de una casa cerca de donde vive su hija Terelu. De encauzarse todo, se mudará a este inmueble, en el que vivirá en alquiler y que se quedó en pause al echarse atrás el último comprador. En esa línea, se confía que en las próximas semanas habrá otra reunión. Las negociaciones han quedado "muy avanzadas" y el entorno de Teresa, si bien se muestra prudente, guarda grandes esperanzas.

Teresa Campos en una imagen de diciembre de 2017. Gtres

Campos ha asegurado, entre los suyos y sotto voce, como buena supersticiosa, que este 2021 tiene visos de ser un gran año para la familia. No en vano, ella está de vuelta en televisión, llevando a cabo el programa que siempre quiso. Ese con el que despedirse de su público, La Campos Móvil. Ha entrevistado a Isabel Díaz Ayuso (42) hace unos días y se confía que Teresa "está entusiasmada con este proyecto, ya no existe ni Edmundo ni las penas. Es lo que necesitaba Campos". Además, se desliza que tiene un contrato por programa y que desde la cadena "se tiene mucha fe en él". Teresa está intentando convencer a su gran amiga Rocío Carrasco (43) para que se suba en su camión.

Sea como fuere, es una buena época para María Teresa y se puede ver en su ánimo. "El día que grabó con la presidenta estaba nerviosa, como si empezara en la televisión", se asegura. El único problema que está empañando el buen momento de Campos es la guerra familiar que están librando Carmen Borrego (54) y Alejandra Rubio (20). La matriarca "las ha llamado al orden" y hace unos días hubo una cita familiar para frenar esta "crisis". Las rencillas son un hecho y se pusieron sobre el tapete más que nunca este pasado domingo en Viva la vida. Teresa sufre y, sobre todo, se molesta por que estas cuitas perjudiquen en modo alguno su imagen, ahora tan importante para recibir los síes de sus invitados.

Edmundo sigue en Chile

Edmundo Arrocet y Teresa Campos durante su relación sentimental. Gtres

Ha pasado un año desde que su historia con Teresa Campos llegara a su fin de manera definitiva y este diario informó hace algunas semanas de los planes de Edmundo Arrocet de cara al año 2021. Según confirmó este periódico, el chileno continúa viviendo en Santiago, hospedado en casa de su hermana y rodeado de su familia. "Bien cuidado y protegido", declararon fuentes próximas. "Está con el ánimo tocado, eso de no poder moverse con libertad por el mundo lo ha llevado y lo lleva fatal", proseguía la misma fuente. Edmundo Bigote Arrocet es un nómada y un "escapista", que diría Teresa Campos en sus tiempos de relación.

Hace unas semanas, el programa Viva la vida de Telecinco, el mismo escenario donde tuvo lugar la escena de la lectura del comunicado, contactaba con el actor para preguntarle cómo se encontraba. Sus palabras fueron las siguientes: "Muchas gracias por tu preocupación y aprovecho para desearle a Emma mucha suerte en su programa y a todos los que colaboran con ella".

