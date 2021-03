La desconocida petición que María Teresa Campos le hizo a Rocío Carrasco

María Teresa Campos (79 años) se ha convertido en una de las escuderas de Rocío Carrasco (43), a quien conoce desde hace más de 20 años cuando la contrató para trabajar en su programa Día a día. Desde entonces ambas han forjado una bonita relación que le ha permitido a la periodista conocer de cerca las dificultades que ha vivido la hija de 'La más grande' y que pretende relatar en la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva.

El estrecho vínculo que las une ha puesto a María Teresa en el foco mediático por el interés que ha despertado su opinión acerca de la mencionada producción audiovisual. Si bien se ha mantenido discreta a lo largo de la semana, este viernes la presentadora hizo una importante declaración frente a los medios de comunicación que la esperaban a la salida del dentista.

María Teresa Campos y Rocío Carrasco, en las calles de Madrid, en 2018. Gtres

"No quiero ser despectiva con vosotros, pero yo ya dije lo que quería decir el primer día, que yo me he alegrado de que esto pase porque yo no podía soportar más que no se supiesen todas esas cosas que se han dicho, entonces ella está hablando y es ella la que tiene que hablar porque es su vida, aunque para mí sea como una hija", expresó la matriarca de las Campos antes desvelar una petición -hasta ahora desconocida- que ella misma le hizo a Rocío Carrasco. "Yo le pedí que antes de morirme quería que se hiciera justicia con ella", confesó.

Pese al revuelo que ha generado la serie en los últimos días, la comunicadora aseguró que no ha visto los primeros episodios. Sin embargo, ha estado al tanto de algunos detalles por lo que le han contado Terelu Campos (55) y Carmen Borrego (54). "El documental, si te digo la verdad, solamente sé lo que me han dicho mis hijas porque yo me pongo muy mal, me lo ha grabado mi hija Carmen para cuando esté lista y esto pase, porque si me pongo a verlo me pongo muy mala", explicó.

Rosa Benito, María Teresa Campos, Rocío Carrasco, Terelu y Fidel Albiac, en una imagen de archivo. Gtres

Según María Teresa Campos, todavía es muy pronto saber si este documental acercará a la madre con sus hijos. "Eso ya es hablar demasiado por mi parte, eso es que sencillamente las personas que le han puesto en tela de juicio, sepan cuáles han sido las circunstancias", expresó.

Durante su conversación con la prensa, la comunicadora también se pronunció acerca del papel que ha tenido la actual pareja de Rocío Carrasco, quien en su opinión ha sido su principal apoyo en todos estos años. "Fidel es una persona maravillosa gracias a la cual Rocío está en pie" sentenció la periodista quien no ha sido la única que ha mostrado públicamente su apoyo a la hija de 'La más grande'.

Las hijas de María Teresa, Terelu y Carmen, también han defendido en todo momento a su amiga, quien tras casi una semana del revuelo mediático por su documental, sigue procesando "todas las repercusiones que ha tenido". Así lo han desvelado las televisivas este sábado, durante la emisión de Viva la vida. "Está con cautela que es como tiene que estar después de abrirse así", ha asegurado la menor de la familia.

