Estudiante de Derecho y "artista": así es Arianna Aragón, la 'hija' de Carlos Sobera que debuta en la tele

Tiene 22 años, se define como "artista" es su cuenta de Instagram y está a punto de presentarse al gran público. Arianna Aragón, hija de Carlos Sobera (60 años) -a él no le gusta el término hijastra, porque la ha visto crecer desde muy pequeña- será una de las azafatas que acompañen al presentador en El precio justo, que se estrenará en Telecinco pasada la Semana Santa. "Estoy muy celoso, se come la pantalla", manifestaba el vasco durante la presentación del espacio ante los medios. Y, haciendo gala de su sentido del humor, añadía que "alguien se va a dar cuenta de lo feo que yo soy en comparación con ella".

Arianna es hija de Patricia Santamarina (58), mujer de Sobera desde hace casi seis años -aunque su relación empezó hace más de 15 años-. Su padre es el también actor Rody Aragón (62). Y lo que está claro es que por las venas de la joven corre sangre televisiva e interpretativa. Su sueño es dedicarse al mundo del entretenimiento audiovisual, por lo que ha empezado a estudiar Arte Dramático a la vez que cursa Derecho, tal y como ha contado el propio Sobera a JALEOS. Ha sido La Razón quien ha desvelado que debutará en la pequeña pantalla al lado de un padrino inmejorable para ella. Un salto ante la audiencia con el que busca emprender ese camino hasta alcanzar su sueño de ser actriz.

Arianna durante un viaje a Abu Dabi realizado en 2019.

Tras conocerse la noticia de que estará a su lado en plató, este periódico se puso en contacto con Carlos, que no ocultaba su satisfacción al otro lado del teléfono: "Me siento muy orgulloso de ella. Es disciplinada, observadora y muy trabajadora. No sólo bien dispuesta, sino además atrevida. Supo soltarse, ser ella misma y hacerlo muy bien". Sobera, que asegura que la proposición para que formase parte de este proyecto fue "de lo más natural", añade: "Para mí es importante estar junto a ella en su debut, pero no por ayudarle o por darle consejos, sino por disfrutar del momento".

Una relación familiar idílica

Su perfil de Instagram es revelador. La primera imagen la compartió en marzo de 2013. O lo que es lo mismo: han pasado ocho años y, desde entonces, como post fijos tan solo tiene 26 publicaciones. Una muestra del recelo con el que lleva su intimidad y de que tan solo muestra lo esencial a sus casi 2.500 followers -habrá que observar la evolución de este contador desde este momento, porque su presentación en sociedad le va a dar un impulso a su fama. Eso sí, tiene más de una veintena de carpetas, con nombres de diferentes destinos, donde recopila los stories subidos durante sus viajes.

Arianna en una imagen compartida en su Instagram en marzo de 2020. Instagram.

Entre esas publicaciones, más allá de aquellas en lugares exóticos -cuando había posibilidad de moverse-, se encuentra una del momento más complicado de su vida: cuando a su madre le dio el derrame cerebral. Era febrero de 2019 y se decidió a mostrar dos fotos de Patricia junto a un texto: "No suelo hacer estas cosas, pero después del susto y del miedo y tensión, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por cómo ha sido cuidada y tratada y, sobre todo, porque haya salido de esta así de bien. Es un milagro". Entre esos agradecimientos, había uno especial con el que cerraba el mensaje: "Mil millones de gracias a ti siempre, Carlos Sobera".

Para ella, es un padre. Y él, siempre ha manifestado que no es "como" una hija, sino que le siente como suya propia. Fue en Mi casa es la tuya, frente a Bertín Osborne (66), donde se sinceró respecto de esa relación que mantiene con ella: "Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija". Una condición que, sin embargo, no está condicionando la grabación del programa, ya que varios medios han apuntado que lo que se respira en el set es la profesionalidad con la que ella está desempeñando su trabajo.

La imagen compartida tras las Campanadas de 2016 en su cuenta de Instagram.

Hay otra pista en ese perfil que habla de la buena relación con Carlos y del gusto que, desde hace tiempo, tiene por las cámaras. En 2016, él fue el encargado, junto a Lara Álvarez (34), de presentar las Campanadas. Arianna estuvo en la Puerta del Sol junto a su madre y a Marta Hazas (43) y Javier Veiga (48). Lo inmortalizó y lo mostró al mundo. En la foto, además, se puede ver a su hermana pequeña, Natalia Sobera (12), por la que también siente debilidad.

