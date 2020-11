El dato oculto del anuncio de la Lotería de Navidad: la 'señora del décimo' fue en las listas de Ada Colau

El anuncio de la Lotería de Navidad 2020 ya ha visto la luz. Por tercer año consecutivo, ha sido la agencia Contrapunto BBDO la encargada de realizar el que es, sin lugar a dudas, uno de los spots más esperados por los españoles. Bajo el título Compartir como siempre. Compartir como nunca, la nueva campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad alude de forma clara a que, a pesar de los años -el spot arranca en los años 40 y llega, década a década, hasta la actualidad- el décimo de lotería ha sido un elemento transmisor de mensajes con una importante carga emocional.

Carmen, una señora de cierta edad, deja a Marina, una mujer joven, un décimo de lotería por debajo de su puerta con una nota significativa y que es un disparo directo al corazón: "Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen". Tras leer sus palabras, Marina se gira y ve que Carmen acaba de abrir. En un acto reflejo en señal de agradecimiento, Marina hace el amago de ir a abrazarla, pero no pueden. No deben. El virus sigue entre nosotros.

Más allá de lo que ven los ojos a primera vista, el anuncio de la Lotería de Navidad guarda un gran secreto. Carmen es Vicky Peña (66 años), actriz catalana de cine, teatro y que dio el salto a la política hace cinco años. En 2019, aparecía como candidata en la lista de Barcelona en Comú con Ada Colau (46). La mujer que se mete en la piel de Marina es la también intérprete Nausicaa Bonnín i Dufrenoy (35). Ambas tienen en común sus raíces catalanas, una nominación al Goya y el protagonismo absoluto en el recién estrenado anuncio que cada año llena de esperanza a la mayoría de ciudadanos de este país.

Vicky Peña - Carmen

María Victoria Peña Carulla, conocida popularmente como Vicky Peña, nació en Barcelona en enero de 1954. Hija de dos actores, Felipe Peña y Montserrat Carulla, trabajó durante años como enfermera en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona antes de, por fin, dedicar todas sus energías a su gran pasión: la interpretación, profesión que le viene congénita de sus padres. En 1977 y de la mano del gran Vicente Aranda, Vicky formó parte del elenco de Cambio de sexo, la revolucionaria primera película española que abordó la transexualidad sin censura. Hoy sigue siendo un referente. Dos décadas después, en 1997, se ganó la loa de crítica y público cuando partició en Secretos del corazón de Montxo Armendáriz (71), filme que le valió la nominación al Goya a Mejor actriz de reparto.

Vicky Peña interpretando a Carmen en el anuncio de la Lotería de Navidad.

Peña está casada con el actor, actor de doblaje, director de cine y director teatral Mario Gas (73). Fruto de su relación nacieron dos hijos, Orestes y Miranda Gas Peña. Con su pareja comparte, entre otras cosas, la devoción y la pasión por el séptimo arte. Gas es la voz habitual de doblaje de actores como Ben Kingsley (76), Bill Nighy (70), Geoffrey Rush (69) y John Malkovich (66). Los orígenes de Mario Gas, como los de Vicky Peña, están ligados al universo del espectáculo catalán. Manuel Gas, padre de Mario, era cantante e intérprete. Su madre era Anna Cabré, hermana del matador de toros y también actor Mario Cabré, era una afamada bailarina.

Los actores Mario Gas, Vicky Peña y Miranda Gas Peña durante los premios del Teatro Musical en Madrid. Gtres

En 2015, Vicky Peña y su madre, Montserrat Carulla, pusieron en stand by la interpretación para dar el salto a la política. Madre e hija se integraron en la candidatura soberanista Catalunya Sí que es Pot -ahora Catalunya en Comú- para las elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 septiembre. Un año antes, Peña había declarado "no soy exactamente independentista, pero de esta España no quiero ser". En abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPV) la lista de candidaturas que se presentaban a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. En la de Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza, constaba el nombre de María Victoria Peña Carulla, la actriz Vicky Peña.

En septiembre de 2019, en una entrevista en la que promocionaba su obra de teatro En casa, cuyo director era su pareja, Peña se declaró en contra de la prisión preventiva de los políticos catalanes del procès. "Hay un malestar muy intenso en la sociedad catalana por cómo se ha llevado este proceso, aparte de las leyes y de la justicia escrita, de esas pautas establecidas, hay factores de vibración social que no se pueden ignorar. Y la sociedad catalana está muy desconfortada, preocupada e inquieta sobre lo que pueda pasar que todo hace pensar que no va a ser nada bueno. Yo, personalmente, estoy bastante espeluznada con cómo ha sido todo, aunque no comparta muchos postulados defendidos por el independentismo, pero creo que ha sido un trayecto bastante terrible y que esa gente no merecía estar preventivamente en la cárcel ni lo que se van a chupar, porque se van a chupar la intemerata", afirmó en la Cadena Ser la actriz del anuncio de la Lotería de Navidad.

Nausicaa Bonnín

Nausicaa Bonnín interpretando a Marina en el anuncio de la Lotería de Navidad.

Nausicaa Bonnín, como su colega Peña, nació en Barcelona y sus padres, el dramaturgo Hermann Bonnín y la actriz Sabine Dufrenoy, también se dedicaron profesionalmente a la interpretación. Nominada al premio Goya a Mejor Actriz Revelación en 2010 por Tres días con la familia de Mar Coll (39), Bonnín ha declinado dar declaraciones a este medio. Puestos en contacto con su representante, Walter García, la respuesta ha sido la siguiente: "No tiene ningún interés en conceder una entrevista o hablar con los medios. Ella es una actriz discreta, es madre de una niña pequeña y estamos muy centrados en el teatro. La profesión es ahora lo más importante. Estamos atravesando por una grave crisis en el sector de la Cultura y tenemos que estar concentrados en eso. Nada más".

Pese a su silencio en estos días, Nausicaa sí que ha participado en algún que otro programa de televisión de entretenimiento donde incluso ha abordado el delicado tema de salud por el que atravesó a los 20 años. En Al Cotxe! de TV3, la actriz admitió haber sufrido trastornos alimenticios, ya superados hace bastante tiempo. "Fue una época de mucha lucha interna pero al mismo tiempo me hice muy fuerte. Salía de una época larga y heavy de trastornos alimentarios. Para mí fue una ardua batalla hacia la superación personal. Fue duro. Pero el hecho de independizarme, de tener un trabajo chulo y que me motivaba y de salir al mundo adulto, me dio mucha fuerza", expresó junto al presentador Eloi Vila i Escarré.

El ilusionante anuncio que marca oficialmente el arranque de la Navidad se esperaba este año aún con más ansia, debido a la grave crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Como era de esperar, una campaña publicitaria que suele estar tan vinculada a la sociedad a la que se dirige no podía por menos que hacer referencia directa a lo que se está viviendo.

Dos son los finales alternativos que se han ideado para este spot: Vecinas y Hermanos. El primero de ellos, Vecinas, representa una estampa clásica vivida durante el confinamiento. Dos vecinas que, quizá antes nunca habían cruzado más que un saludo de buenos días pero que, a causa de la pandemia, no sólo han estrechado lazos, sino que incluso se han ayudado. El segundo, Hermanos, muestra a dos hermanos que llevan tiempo sin hablarse y que después de todo lo acontecido, acaban relativizando y unidos por lo mismo: un décimo de la Lotería de Navidad.

