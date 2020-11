Cayetano Martínez de Irujo no consigue vender ni alquilar su céntrico piso de Madrid

Cayetano Martínez de Irujo (57 años) no está teniendo buena suerte en el sector inmobiliario. El hijo de la fallecida duquesa de Alba puso a la venta su céntrico piso en Madrid a mediados de este año y aún no ha logrado deshacerse de él. Tampoco ha bajado el precio del inmueble cuyo coste de salida era y es de medio millón de euros.

Para algunos expertos en el sector consultados por JALEOS, la única opción de venta de la casa sería rebajando el precio de la misma que consideran por encima del valor de mercado. También hay que tener en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el país derivada de la crisis sanitaria por la Covid-19, que convierte casi en misión imposible ahora mismo una operación de este tipo.

Por el momento, el conde de Salvatierra no está dispuesto a perder un céntimo de euro por la venta de su vivienda y mientras llega un comprador, ha decidido volver a alquilar su propiedad. El piso estaba alquilado en un principio, después colgó el cartel de 'se vende' y ahora se vuelve a alquilar. Según ha podido conocer este medio, Cayetano pide 1.700 euros al mes y una fianza de un mes a los nuevos inquilinos. Nadie se ha interesado aún.

Se trata de un piso amueblado y totalmente reformado con salón con cocina integrada, dos baños (uno en suite), suelos de madera, aire acondicionado y calefacción eléctrica, según reza el anuncio. Cuenta con casi 100 metros cuadrados de superficie y se encuentra en una de las zonas más concurridas de la capital española, muy próximo a la emblemática Puerta del Sol. La finca cuenta con ascensor y el inmueble dispone de un pequeño balcón.

Acercamiento a los Alba

La reconciliación definitiva con sus hermanos es otro de los asuntos que se le resisten a Cayetano Martínez de Irujo. El distanciamiento con su familia parece que está en trámites de acortarse, ya que como él mismo desveló, su hermano Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (71), actual duque de Alba, le llamó para que asistiera al bautizo de su nieta Rosario, hija de su primogénito Fernando Fitz James Stuart.

El encuentro aún no se ha producido y no se sabe cuándo tendrá lugar. En un principio la celebración estaba prevista para el pasado 11 de octubre en Sevilla pero tuvo que ser pospuesta a consecuencia de la pandemia. Sin duda esa reunión servirá para que los Alba estrechen nuevamente lazos y vuelva la paz a una familia que lleva años de desencuentros y reproches públicos.

Cayetano, entre otras cosas, ha señalado a Carlos como el culpable de su salida del Palacio de Liria: "Cuando murió mi madre todo cambió para mí, esperaba más generosidad por parte de mi hermano Carlos, el actual duque de Alba; pero no se produjo y tuve que irme del palacio de Liria, que había sido mi casa durante cincuenta años".

Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Carlos, actual duque de Alba. Gtres

También ha hablado sobre Eugenia, la menor de los hermanos y con la que siempre había mantenido buena relación: "Cuando me operaron de una obstrucción intestinal ni siquiera me mandó un mensaje ni vino a verme; los otros tampoco, pero de ella me duele especialmente, siempre ha sido la niña querida por todos". En unas recientes declaraciones Eugenia Martínez de Irujo (51) ha confesado que la relación con Cayetano vuelve a pasar por un buen momento. Una noticia que seguro hubiera alegrado a la eterna duquesa de Alba.

