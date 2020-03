Cayetano Martínez de Irujo pierde poder en el negocio 'gourmet' de la Casa de Alba

Desde el año 2015, Cayetano Martínez de Irujo (56 años) aparecía como administrador único de uno de los tantos negocios de la Casa de Alba, su tienda de alimentación gourmet. Este miércoles 4 de marzo, tal y como ha podido comprobar JALEOS consultando el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el quinto hijo de la fallecida duquesa de Alba ha dejado de serlo.

Este movimiento no es el único cambio que aparece registrado oficialmente. La empresa de alimentación, bajo la sociedad dominante Condado de Salvatierra, ha cambiado también su denominación social por la de Alba Fine Food. Una práctica que, según los expertos consultados por este periódico, se emplea con la idea de internacionalizar la empresa y atraer clientes extranjeros.

Hace apenas unos días, Cayetano Martínez de Irujo realizaba otro movimiento que ha quedado reflejado en el Borme. El aristócrata cedía aún más poder en otra de las empresas familiares. El hermano de Eugenia Martínez de Irujo (51) dejaba de ser administrador de Ducado de Alba, empresa donde constaba como administrador solidario junto a su hermano mayor, Carlos Martínez de Irujo (71), actual duque de Alba. No es ningún secreto que la relación entre ambos nunca ha sido buena y que quedó completamente rota tras la muerte de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, en noviembre de 2014.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes cercanas a Cayetano Martínez de Irujo, se ha llevado a cabo una separación de empresas debido a que el ducado de Alba pertenece a su hermano mayor, Carlos Martínez de Irujo, y el condado de Salvatierra pertenece a él mismo. Pese a dejar de ser administrador único de Alba Fine Food, Cayetano podría permanecer dentro de esa empresa con un porcentaje de acciones.

En las dos empresas citadas anteriormente -Alba Fine Food y Ducado de Alba-, se ha designado a los tres mismos administradores en sustitución de Cayetano Martínez de Irujo.

La situación económica de Alba Fine Food es complicada. A pesar de que desde su constitución la facturación no ha dejado de crecer y que obtuvo unas ventas de 1,72 millones de euros en 2018 -un 41,8% más que en 2019- la empresa presenta una situación delicada.

A cierre del ejercicio fiscal de 2018 -el último del que se tienen datos actualizados- la compañía se encuentra en situación adversa al registrar unos fondos propios negativos de 642.506,53 euros -esto se arrastra desde 2016-, según datos del Registro Mercantil. Además, durante este ejercicio obtuvo unas pérdidas de 123.224 euros, un 34,9% menos que en 2017.

Cayetano y sus hermanos

La relación de Cayetano Martínez de Irujo y sus cinco hermanos siempre ha sido difícil, según desveló él mismo en sus memorias De Cayetana a Cayetano. La puntilla definitiva entre ellos fue la repartición de la herencia de la duquesa de Alba y las competencias y el poder sobre la propia Casa de Alba.

El duque de Arjona ha llegado a afirmar que Fernando es el único de sus hermanos con quien en estos días tiene una relación fraternal. El resto, Carlos, Jacobo, Alfonso y Eugenia han pasado a ser personas prácticamente desconocidas para él. Hace apenas unos días, Cayetano aceptaba la invitación del programa Espejo público donde abarcaba la polémica que atraviesa actualmente el sector del campo, reivindicando a agricultores y empresarios una mejora de las condiciones. Pero rápidamente, el duque de Arjona entró en el terreno personal y respondió a la entrevista de su única hermana en Vanity Fair, donde Eugenia subrayaba que no tenía ninguna relación con Cayetano.

"Puedo entender los celos de mis hermanos mayores por la actuación de mi madre respecto a mí. No porque yo fuera el escogido, porque creo que ha quedado demostrado que hice una gran labor e hice la donación que salvó la casa y salvó la herencia de todos. Fue uno de los actos más importantes que se han hecho en la historia de la Casa de Alba. Pero por el trato de mi madre conmigo, los tres mayores pueden sentir algún tipo de celo, también es verdad que yo siempre me enfrenté a ella por mi carácter y le hizo a ella respetarme más y ellos no. Pero son cosas mínimas emocionales que si no se trabajan se convierten en cosas muy grandes", empezaba relatando Cayetano.

No obstante, la actitud de Eugenia, la que fuera la niña de sus ojos, aún hoy le sigue doliendo: "La única persona dentro de la familia a la que yo no veo ninguna justificación de ningún tipo es a Eugenia, porque ha estado en un pedestal siempre por todo el mundo: desde mi madre a mi padre, todo el mundo", aseguraba.

La duquesa de Montoro desvelaba sentirse dañada por la opera prima de su mayor mayor en la que dibujaba un perfil egoísta e independiente de sus hermanos. A esto, Cayetano respondía: "Lo primero que hay que hacer es leerse el libro. No se puede opinar sin saber y dudo mucho que se lo hayan leído antes de hablar. El libro salió en septiembre y ocho meses después siento una liberación tremenda".

A pesar de que parece que Cayetano se encuentra más alejado que nunca de su familia, defiende algo que ya se sabía: sigue muy vinculado a su hermano Fernando. "Está muy unido a mí, más que nunca después del libro porque estoy seguro que se lo ha leído y se ha sentido muy identificado", concluyó.

