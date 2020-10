Paulina Rubio y Colate protagonizan un nuevo enfrentamiento en el que interviene la policía

Paulina Rubio (49 años) y Nicolás Vallejo-Nágera (47) han protagonizado un nuevo episodio de tensión en el enfrentamiento que ambos mantienen por la custodia de su hijo. Ha sido el propio Colate quien ha narrado la última disputa en casa de la cantante en Miami, en la cual tuvo que intervenir la policía.

Según ha relatado el empresario, todo comenzó este lunes a primera hora de la tarde, cuando se dirigió a casa de su ex para recoger a Andrea (10), el hijo que tienen en común, después de que pasara el fin de semana con Paulina. Pero la artista no abrió la puerta pese a la insistencia de Colate, que tuvo que solicitar la intervención de las autoridades.

Dos agentes se personaron a las puertas del domicilio de La Chica Dorada, pero tampoco obtuvieron respuesta, por lo que Vallejo-Nágera tuvo que volver a su casa sin su hijo.

Horas después, Colate revelaba este desagradable episodio en Lengüilargos, el nuevo programa emitido en Facebook Live en el que participa: "Hoy fui a buscar a mi hijo y estuve una hora y pico y lo de siempre... Creo que no soy al único que le pasa, y me tuve que ir después de una hora y 45 minutos sin mi hijo. Es un horror, sobre todo para los niños", afirmaba.

Según la versión del empresario, por la tarde su hijo lo llamó llorando para pedirle que fuese a buscarle. "Ella cree que me hace daño a mí, pero a quien le hace daño es a él. Yo sólo sufro cuando lo veo así", lamentaba el ex de Paulina, que asegura que esta no es la primera vez que la cantante incumple los términos de la custodia.

Guerra judicial

Lo cierto es que Paulina Rubio y Colate mantienen duras desavenencias por el cuidado de su hijo que les ha llevado a protagonizar una desagradable batalla judicial. Y es que, después de que la mexicana solicitara a un juez de Miami la custodia compartida del menor, el empresario acusó a su ex de consumir sustancias y de tener problemas psicológicos.

En la vista, que se realizó por internet debido a las medidas de distanciamiento social por el coronavirus, Vallejo-Nágera acusó a Rubio, a su hermano Enrique y a su madre, la actriz Susana Dosamantes, de golpear al pequeño. También afirmó que Eros, el otro hijo de la cantante con su expareja Gerardo Bazúa, sufre del mismo trato.

Además, aseguró que La Chica Dorada consume drogas y presentó como prueba un vídeo en directo que la propia cantante había hecho en las redes sociales dos semanas antes, en la que parecía errática y se le veía bajando la cabeza, gestos que se interpretaron en las redes sociales como típicos de la inhalación de cocaína.

A pesar de ello, los test realizados a Paulina solo demostraron que había consumido marihuana, hecho que el juez Spencer Multak no consideró suficiente para negar la petición de la cantante, por lo que sentenció que la custodia debería ser compartida entre los dos padres con el fin de no seguir afectando al pequeño Andrea.

