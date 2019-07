El comentario machista de Colate en 'Viajeros Cuatro'

Nicolás Vallejo-Nágera (47 años), conocido como Colate, es famoso por su carácter conquistador y mujeriego. El empresario y exmarido de la cantante Paulina Rubio(48) aprovecha cualquier ocasión para lanzar piropos a las mujeres e intentar conquistarlas, como ya se pudo ver en su participación en Ven a cenar conmigo: gourmet edition el pasado año, donde el flirteo con Gloria Camila (24) fue una constante durante todo el programa.

Sin embargo, el empresario ha mostrado una cara muy diferente en la última entrega de Viajeros Cuatro, donde ha expresado una idea no muy halagadora de las mujeres de Miami. El programa de reportajes se desplazaba hasta la ciudad y contaba con el concursante de Supervivientes para recorrer el que es su lugar de residencia desde que se separó de la cantante en 2012. Allí, Colate relataba los detalles de su día a día, enseñando el set del programa televisivo donde colabora, Despierta América. En su sección, el colaborador comenta temas de actualidad con un toque de humor: "Procuro no meterme en líos", confiesa a Cuatro.

Sin embargo, sus apariciones televisivas no siempre están exentas de polémica. Su breve participación en Viajeros Cuatro ha estado plagada de comentarios cuestionables. Entre ellos destaca su confesión sobre las mujeres de Miami cuando afirmaba que su perrita Sally es su única amiga en la ciudad: "El tema de las amigas no es lo que parece. Aquí las mujeres te quieren por otras cosas", aseveraba ante el reportero. Las redes sociales recogieron el comentario, criticando el machismo del empresario. "Y tú no te aprovechas de ello, ¿verdad?", preguntaba un internauta. Por si fuera poco, el finalista de Supervivientes relataba el buen comportamiento de su mascota con un doble sentido sobre las mujeres: "Tiene su carácter, pero como todas", puntualizaba entre risas.

Colate en 'Viajeros Cuatro'. Mediaset

Pero no fue la única declaración controvertida de Colate en el programa. Su descripción de Miami tampoco ha sido la más afortunada, definiéndola como "una maravillosa ciudad de mierda". El empresario aclaraba que Miami "tiene cosas maravillosas, pero es muy materialista. Se ha llenado de gente millonaria y fea". Una frase que vaticinó que le traería problemas si la escuchaba algún miamense: "Me van a coger manía".

Lo cierto es que no es la primera vez que la sombra del machismo se cierne sobre el ex de Paulina Rubio. Su paso por Supervivientes ha estado plagado de acusaciones de sexismo por sus comentarios hacia sus compañeras de concurso.

Es tan machista Colate que lo único bueno que tiene para decirle a la madre de Fabio es que es guapa xd #ConexionHonduras12 — Christian Valencia (@valenciachrisg) July 14, 2019

Colate un machista y un mentiroso!!!!!! — Alicia (@Alicia87231585) July 8, 2019

Además, hay quienes le acusan de ser excesivamente adulador hacia las mujeres. En el concurso se le vio tontear con Mónica Hoyos (42) y, a su salida, también trató de seducir a Sofía Suescun (23), Oriana Marzoli (27) y hasta a una reportera que cubría la fiesta final de los supervivientes. Un carácter de latin lover que él mismo reconoce y que, no obstante, es cada vez más cuestionado en los tiempos que corren.

