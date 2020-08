Lola Ortiz y Vanesa Klein, las evidencias de su ruptura sentimental tras dos meses de relación

Se avecina una nueva ruptura. Lola Ortiz (30 años) y Vanesa Klein han roto, esta es la conclusión que muchos sacan al visualizar las redes sociales de estas dos mujeres. Si hace tan solo unos días se las podía ver en actitud cariñosa compartiendo momentos de amor y felicidad, todo eso se ha esfumado sin previo aviso. Una señal a la que acompaña el hecho de que ambas se han dejado de seguir en Instagram. Ante tal desconcierto, JALEOS se ha puesto en contacto con la que fuera tronista del programa Mujeres y Hombres y Viceversa para aclarar qué es lo que ha sucedido entre ellas.

"No puedo dar esa noticia. Entiendo que publiquéis lo que veis", ha contestado la canaria al ser preguntada por su ruptura, y ha confesado que esta noticia la va a dar próximamente en el canal que tiene en MTMAD, plataforma digital de Mediaset España. Si bien es cierto que Lola no ha sido muy clara a la hora de zanjar la polémica, su amiga y ex gran hermana Amor Romeira (31) también ha hablado con este medio al respecto. Palabras que dejan entrever que Ortiz y Klein no atravieran precisamente su mejor momento: "No seré yo la que confirme su ruptura. Pero las pruebas son evidentes".

Lola Ortiz y Vanesa Klein hicieron pública su relación en junio del 2020. Instagram

Fue a comienzos del mes de junio cuando la extronista confesó que mantenía una relación sentimental con una mujer. Algo que sorprendió a muchos de sus seguidores, puesto que la joven siempre se había definido como heterosexual. De hecho, a finales del año 2019, Lola reconocía haber tenido un acercamiento íntimo con Diego Matamoros (33) mientras su por entonces mujer, Estela Grande (23), se encontraba concursando en El Tiempo del Descuento. Un testimonio que fue avalado por varios testigos y que sumó motivos para que la pareja decidiera finalmente separarse.

Meses más tarde, Lola reconoció que lo suyo con la cantante fue todo un flechazo. "Nos conocimos en un bar. Nos presentó una amiga en común. Hubo flechazo, pero casi no hablamos. Eran miradas más que otra cosa", asentía la popular participante del programa que presentaba Emma García (47). El amor entre ellas fluyó rápidamente, y así lo han dejado ver ambas a través de sus cuentas de Instagram, donde posaban muy acarameladas y promulgaban su amor a través de stories que grababan juntas allá por donde iban. Un idilio de verano que podría haber finalizado antes de que haya terminado la temporada estival.

La ya expareja besándose en sus redes sociales.

La enorme exposición que la pareja ha realizado en las redes sociales ha hecho que cualquier movimiento que se realiza en este espacio se convierta en un 'delator' de lo que sucede entre ellas en la vida real. Cuestión por la que los medios están especulando en estos momentos sobre una posible ruptura. Un amor que en poco tiempo ha conseguido generar el interés de un enorme número de seguidores, tal y cómo reflejan sus respectivas cuentas de Instagram.

Pese a que no es un personaje muy conocido, Vanesa Klein tiene en su haber varias relaciones sentimentales con mujeres muy populares en España. La primera conquista de la cantante que tuvo repercusión mediática fue la de Nagore Robles (37), y es que la artista y la asesora del amor tuvieron un idilio hace casi 10 años. Patricia Yurena Rodríguez (30), Miss España 2013 y primera finalista de Miss Universo 2013, fue otra de sus parejas más sonadas. Una joven que reconoció su noviazgo con otra mujer en pleno 'vireinado universal' tras pasar por la organización por entonces presidida por Donald Trump (74). Una noticia que fue muy comentada en los países donde los concursos de belleza continúan teniendo un gran impacto social.

