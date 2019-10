Jesús Vázquez se confiesa: "He dejado de salir mucho porque he sido muy golfo"

No hay como ser reversible. Jesús Vázquez (54 años) es guapo por fuera y guapo por dentro, cualidades más que suficientes para que todo lo que toque se convierta en oro. Por segunda vez, este rey Midas de la televisión será el embajador de la X Gala People in Red para recaudar fondos para la Fundación Lucha Contra el Sida del doctor Bonaventura Clotet (66).

Este gran acto solidario se celebrará en Barcelona el próximo 18 de noviembre en el Sant Jordi Club donde el precio del cubierto oscilará entre los 600 y los 1.500 euros. Entre los artistas que actuarán figuran David Civera (40), Ana Guerra (25), Aitana (20) o Las Supremas de Móstoles.

Jesús Vázquez:.

El prestigioso científico ha alertado sobre la crítica situación que estamos viviendo: "Cada año se infectan dos millones de personas en el mundo y todavía no tenemos una vacuna preventiva". Tanto el doctor como el presentador quisieron incidir en el mal uso que hacen los jóvenes con el PrEP (pastilla preventiva del VIH): "A día de hoy el virus sigue siendo mortal y con esta pastilla me da miedo que los jóvenes bajen la guardia de nuevo. Primero, porque hay otras enfermedades; segundo, porque hay que tomarla correctamente todos los días y tercero, no cura la enfermedad. Le pediría al ministerio que informara correctamente". Y como cada euro es un minuto de investigación, las micro donaciones son bienvenidas en la web www.peopleinred.tv

¿Qué representan para usted eventos como este?

Todo. Por edad viví los orígenes de la enfermedad, la devastación, la forma horrible de morir de la gente, el miedo, el estigma y es algo que cambió mi vida. Desde siempre he estado involucrado en esta causa.

¿Cuáles son las desventajas de trabajar codo con codo con su marido Roberto?

Los problemas cotidianos se mezclan con la vida personal. Pero tenemos una máxima: pase lo que pase durante el día no podemos meternos en la cama sin haberlo hablado antes. Esto no significa que se vaya a resolver, pero nos levantamos más tranquilos. Y con eso ya llevamos 20 años. El secreto es contárselo todo.

Jesús Vázquez ha asegurado que le gustaría presentar las Campanadas con Isabel Pantoja. Gtres

¿Qué le resulta más difícil decir: "Perdón" o "te quiero"?

(Pensativo) Me cuesta más pedir perdón. Pero lo mejor es decir "perdón, te quiero".

¿Qué tal es trabajar con Isabel Pantoja?

Es maravilloso. He descubierto a la persona que hay tras el personaje tan visto, oído y hablado rodeado de tantas polémicas. Es una gran profesional, una gran diva de la copla, es muy divertida, muy sencilla de tratar, nuestros camerinos están pegados. Está comodísima en el programa, necesitaba volver a sentirse bien ante las cámaras, es generosísima, se ríe mucho, llora, se emociona con los niños… En definitiva, van a descubrir a una Isabel Pantoja que no es la que ven habitualmente envuelta en la polémica, enfadada, con problemas…

Entonces, ¿reitera que es fácil trabajar con ella? Se dice que hay que hacer lo que ella diga, que tiene muchas exigencias…

Muy fácil. No sé lo que pasa en los despachos, pero doy fe que con nosotros es sencilla, no tiene caprichos, tiene un camerino pequeñito, ha grabado doce horas seguidas, ha estado con gripe, con catarro, tuvo el problema de su madre que la ingresaron en la UVI, se ausentó tres días y en cuanto pudo volvió a las grabaciones. Con nosotros se porta fenomenal.

¿Le gustaría dar las campanadas con ella?

Me gustaría. Oficialmente las voy a dar, pero todavía no tengo pareja. Suenan esos rumores, pero me encantarían que se confirmaran. Me río mucho con ella.

Jesús Vázquez será encargado de presentar las Campanadas de Telecinco.

¿Qué se pondría para esa noche?

Pues no lo sé (risas). A ver si me deja la cadena y hacer un poco como hace la Pedroche pero en tío. ¿Por qué no enseñar cachito a los casi 55? Un esmoquin es aburrido. A lo mejor damos la campanada (risas).

¿Cómo se cuida?

Antes no hacía casi nada. Hago deporte cada día, dieta sana y he dejado de salir mucho porque he sido muy golfo. Hay que cuidarse porque el cuerpo tiende a lo que tiende… a descolgarse.

Recientemente, en las redes sociales le han acusado de incívico por haber grabado sus iniciales y las de su marido dentro de un corazón en una roca…

Las redes son tan sensibles que no puedes ni respirar sin que nadie se sienta ofendido hoy en día. Era una roca dentro de una finca de mi suegro, ni que hubiera matado a Kennedy.

Jesús Vázquez ha explicado que la gente es muy sensible en las redes sociales hoy en día. Gtres.

Le siguen 830.000 personas en Instagram, ¿se siente una especie de influencer?

Para nada. No entiendo este concepto. Tengo mis redes solo para la gente que me premia con su cariño para que sepa de mí como antes sabía por mis entrevistas o por los programas a los que acudía. Twitter no me interesa e Instagram es un espacio más amable.

¿Cuál es su opinión sobre el linchamiento que han sufrido dos jugadoras de fútbol que han mostrado su amor en las redes?

Me parece horrible. Twitter es una cloaca, un montón de cobardes con unas vidas miserables que se envalentonan e insultan a todo lo que pasan por delante. Que no hagan caso. Han hecho una cosa maravillosa, seguro que han servido de ejemplo para muchas otras chicas que tenían miedo y les han dado fuerza. Dos futbolistas han mostrado su amor.

[Más información: Jesús Vázquez, elegido para dar las Campanadas 2020 en Mediaset]