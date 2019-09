Jesús Vázquez, elegido para dar las Campanadas 2020 en Mediaset

Jesús Vázquez (54 años) dará las Campanadas 2020 en Mediaset desde la puerta del Sol. El presentador ha sido el elegido para dar la bienvenida al año nuevo por parte de la cadena, según informan varios medios.

Por el momento se desconoce quién acompañará al gallego, aunque ya hay algunos rumores que apuntan a Isabel Pantoja (63) como posible candidata. Así, la tonadillera la repetiría la experiencia de dar las Campanadas desde la puerta del Sol, como ya hizo en 2011 junto a Jorge Javier Vázquez (49) y su hijo, Kiko Rivera (35).

A escasos tres meses de que tenga lugar uno de los eventos con más audiencia del año, son varias las cadenas que ya han decidido quiénes serán los encargados de presentar las Campanadas. En La 1 volverá a repetir Anne Igartiburu (50), mientras que Antena 3 volverá a confiar en Cristina Pedroche (30), que año tras año logra batir todos los récords de audiencia.

Nuevos proyecto entre manos

Jesús Vázquez será el encargado de presentar el programa Idol Kids, que se estrenará dentro de varios meses. Se trata de la adaptación española e infantil del formato de éxito internacional Idols, vendido y adaptado en 46 países de todo el mundo. La versión infantil del formato ha sido adaptada ya en casi una decena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania, Brasil, Portugal, Noruega, Vietnam, India y Puerto Rico.

Este nuevo espacio de Mediaset también contará con la presencia de Isabel Pantoja, Edurne (33) y Carlos Jean (46) como jurados. El casting para elegir a los concursantes, de entre 7 y 15 años, continúa abierto. La cadena busca encontrar a gente que sepa cantar en cualquier estilo o variedad musical.

Más allá de este proyecto musical, en la actualidad Jesús Váquez está presentando Me quedo contigo, un programa de citas que se emite los lunes en Cuatro. En este espacio 20 chicas tratan de encontrar el amor a través del criterio de sus madres, que deciden por ellas si los candidatos son merecedores o no de una primera cita con sus hijas.

Se trata de una versión del formato internacional Take me out, que se ha convertido en el dating show con más adaptaciones de los últimos 20 años tras producirse en 34 países.

Durante su presentación, el propio gallego reconoció en una entrevista que no puede imaginar a su madre, fallecida hace años y "mujer de otra época", buscándole pareja. Para empezar porque "le hubiera gustado que tuviese una esposa en vez de un marido".

