La nueva cara de Tamara: todos los retoques que se ha hecho por 2.000 euros

La cantante Tamara (35 años) es una mujer que se preocupa por su aspecto y afeite personal. Es evidente que su físico le preocupa y no duda en ponerle remedio a los inevitables estragos del paso del tiempo. Por eso, hace unos días publicó a través de su Instagram la visita que realizó al centro de estética y peluquería de un amigo suyo y, a modo de promoción, colgó varias instantáneas en las que se la veía con un nuevo cabello y un drástico corte. No obstante, eso no ha sido lo que más ha sorprendido a sus seguidores.

El interés estaba en su rostro, totalmente cambiado en menos de un año, ligeramente más hinchado y con unos pómulos excesivamente sobresalientes. En resumen, una tez tersa y sin expresión ni una sola arruga. ¿Qué se ha hecho la cantante Tamara? Lo cierto es que no es la primera vez que experimenta considerables cambios en su cara, pero, hasta la fecha, ninguno tan impactante. Para resolver este enigma, JALEOS se ha puesto en contacto con una persona experta en cirugía estética.

Lola Sopeña, la directora de las Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña, no lo duda: "Está claro que Tamara no le tiene miedo a hacerse pequeños retoques para mejorar su imagen". En esa línea, comienza a detallar su paso por boxes: "A su anterior mejora quirúrgica de nariz, ha añadido unos pequeños cambios para conseguir un rostro más armonioso y atractivo". De entre todas sus visitas a quirófano, Sopeña destaca: "El más obvio es el aumento de la línea mandibular. Ha mejorado sus proporciones consiguiendo un rostro menos alargado y equilibrado".

¿Cuál es el proceso?, interpela este periódico. "Esto se realiza mediante la infiltración de ácido hialurónico de alta reticulación -dos fillers por el precio de 700 euros-, o también empleando hidroxiapatita cálcica -dos viales de Radiesse por 790 euros-", se aclara. ¿Se ha retocado también los labios, como se hace ver en las redes? La respuesta no entraña duda: "Es evidente, se ha realizado un perfilado completo y aumentado de volumen en la zona superior. Esto se consigue mediante la infiltración de ácido hialurónico por 345 euros".

En su cualificada opinión, Tamara ha acertado de plano con estos retoques: "Me parece un buen resultado. Ha conseguido un rostro más atractivo y proporcionado". El problema, siempre según su experiencia, es que estos tratamientos requieren de refuerzo, ya que no son permanentes: "Ninguno de ellos son permanentes, solo duran cerca de un año aproximadamente, por lo que Tamara tendrá que volver a hacérselos cada cierto tiempo y ahí está la clave de perder, o no, la naturalidad". Y es que, los tratamientos tienen que hacerse "cuando se necesitan, nunca antes para no entrar en un bucle de retoques permanentes".

Lo cierto es que no es la primera vez que Tamara se somete a tratamientos estéticos. Ya en 2018, la cantante fue el centro de todas las críticas, quienes ya aseguraban que se había sometido a varios retoques en labios y pómulos para resaltar su figura, algo que la protagonista negó en numerosas ocasiones, achacando estos cambios a los nuevos filtros que copan las redes sociales y también al 'filtro' tradicional: el maquillaje. "

"No me he hecho nada en los labios, pero me los pinto muy bien. Si te echas el mismo maquillaje de la cara en los labios con la esponjita, luego te los pintas y te hace el labio más profundo", ha defendido en más de una ocasión. Sin embargo, Tamara ha seguido siendo el centro de atención con sus últimas publicaciones en las que estos cambios en su rostro se muestran mucho más marcados. Muchos seguidores han notado dichos retoques, mientras que otros simplemente se han dedicado a alabar su físico y dedicarle varios piropos.

Este radical cambio de look coincide con el 20 aniversario de su carrera, que no duda en celebrar en otra de sus publicaciones: "¡Feliz de celebrar mis 20 años en la música! ¡Gracias a todos los que habéis hecho posible este camino! Muchas gracias a mis #tamaristas y a mi familia por estar siempre a mi lado, os amo". Y es que, Tamara está muy involucrada con sus fans y volcada con su familia. Se casó en mayo de 2005 con Daniel Roque en Sevilla tras dos años de relación. El matrimonio tiene cuatro hijos; Daniela, Leandro, Valentina y el pequeño Héctor.

