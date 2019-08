La enfermedad de Jesús Vázquez que le quita el sueño

Uno de los aspectos básicos para nuestra salud y en el que reparamos escasas veces es el sueño. Se estima que un adulto necesita descansar entre 7 y 8 horas, un paréntesis que sirve para que el organismo funcione correctamente, tanto desde el punto de vista físico como mental.

Muchos habrán experimentado el cansancio derivado de haber pasado una noche en vela; pues bien, ahora imaginen que esa situación se prolonga durante varios días y/o semanas. Haciendo este ejercicio se pueden entender mucho mejor las declaraciones que en su día hizo Jesús Vázquez (53 años): "Acabo de superar mi peor pesadilla". El ferrolano hacía estas declaraciones coincidiendo con la presentación de uno de los numerosos proyectos profesionales que ha abordado recientemente, la presentación del concurso Bake off España: el gran pastelero.

"He tenido muchos problemas para dormir y esta vida loca que llevamos no ayuda mucho". Con estas palabras el presentador mostraba el duro proceso que sufrió, lo que le llevó a pedir ayuda profesional: "Desde hace un año o así me he puesto en manos de un psicólogo estupendo, que me está ayudando con la higiene del sueño".

Jesús Vázquez en la presentación de 'Me quedo contigo'. Gtres

Pero, ¿qué causas pueden llevar a una persona a padecer insomnio? Los especialistas hablan, fundamentalmente, de cuatro factores: el estrés, desfases en el horario por viajes o trabajo, malos hábitos de sueño y una alimentación excesiva durante las cenas; aunque también se incluyen otros aspectos, como la ingesta de determinados medicamentos, los trastornos de salud mental como la ansiedad, o el abuso de la nicotina, la cafeína y el alcohol.

En sus declaraciones, el propio Jesús Vázquez explicaba la razón que le ha llevado a pertenecer a ese 15% de la población que, según los estudios médicos, padece o ha padecido algún problema relacionado con el sueño. Al referirse a "esta vida loca que llevamos" el gallego señalaba al estrés generado por las rutinas, un aspecto con el que muchos lectores se sentirán identificados y que no conviene tomarse a la ligera: en 2014 la Sociedad Española de Cardiología ya alertaba de que el insomnio aumenta en un 45% las probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular seria.

Por este motivo, se recomiendan seguir ciertos hábitos, como acostarse y despertarse siempre a la misma hora, hacer actividad física durante el día, limitar el consumo de café y alcohol, evitar las cenas copiosas y, también, restringir el uso de dispositivos electrónicos a determinadas horas, un consejo que ya ha puesto en práctica Jesús Vázquez: “Me he quitado cosas como mirar el móvil a partir de las ocho de la tarde, ni siquiera para navegar porque la luz de estos dispositivos y la información mantienen al cerebro activo, y luego cuesta ponerlo en modo sueño".

Jesús Vázquez durante unas vacaciones en Ibiza. Gtres

