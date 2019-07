La lujosa Villa Deluxe de Sandra Gago en Marrakech donde ha celebrado su despedida de soltera

Quedan 66 días exactos para que Feliciano López (37 años) y Sandra Gago (23) se conviertan en marido y mujer. El tenista y la modelo pasarán por el altar el 20 de septiembre, pero antes, como marca el ritual prenupcial, cada uno 'debe' vivir sus respectivas despedidas de soltero. La de la joven tuvo lugar este pasado fin de semana en Marrakech junto a seis amigas y su hermana y no lo celebraron de manera discreta precisamente.

El grupo de mujeres decidió prepararle a la novia 48 horas de fiesta en un lugar exótico pero no muy lejos de casa. Volaron hasta Marruecos para rodearse de palacios arábigos, colores vivos y olores intensos y hacer de esos dos días algo inolvidable. Querían exclusividad y privacidad, y lo consiguieron. Por eso el lugar escogido como refugio y testigo de su celebración no fue ningún hotel turístico del centro, sino toda una villa para su deleite secreto.

Sandra Gago y sus siete acompañantes se alojaron en la lujosa Residence Dar Lamia. Si ya el hospedaje es de los mejores y más bellos de Marrakech, todo se multiplica cuando además se sabe que han adquirido la Villa Deluxe, que como su propio nombre indica, es la opción más espectacular y solo apta para vips o los bolsillos más pudientes que quieran tener todos los privilegios a su alcance.

El lugar parecía previsto para su llegada, y es que la Villa Deluxe consta de cuatro suites dobles, lo que hace que tenga capacidad para ocho personas, exactamente el número de jóvenes que disfrutaron de la despedida de soltera. Cada uno de los dormitorios, decorados y diseñados con distintos colores y temáticas, posee baño privado con aires marroquíes; existen varios salones y salitas que respiran el aura de la cultura local; y la luz natural es la gran protagonista de toda la estancia que cubre una superficie de 550 metros cuadrados.

Pero el punto más espectacular de esta villa está en su zona exterior. Sus fachadas llenas de columnas, arcos y colores ocre que brillan con los rayos de sol son dignos de fotografiar, y a sus pies se presenta una gran piscina privada con baldosas artesanas marroquíes. Es esa amplia terraza con chill out la auténtica joya del lugar y donde las amigas han inmortalizado la mayoría de sus recuerdos fiesteros. Además, el paraje que rodea el lugar está repleto de vegetación, como si fuera un jardín que rodea el palacio de una Familia Real.

Toda esta privilegiada estancia tiene un precio, y asciende a 440 euros por noche, lo que hace un total de 880 euros que ha desembolsado el grupo para sentirse las reinas de Marrakech durante todo un fin de semana.

Algunos de los momentos de las ocho amigas en la despedida de soltera de Sandra Gago. RRSS

En cuanto a la fiesta que le organizaron, nada se dejó a la improvisación. Todas ellas lucieron un mismo bañador, la novia en blanco, como procede, y con un mensaje: "Bride" - la novia. El resto lucían el mismo en color negro y con las palabras: "Bride squad" -el equipo de la novia. Las amigas lanzaron varias veces al agua a la prometida de Feliciano, bromearon con ella y le demostraron que pueden sorprenderla. Y es que ya la propia Sandra afirmaba hace unos meses que confiaba mucho en su círculo de amistades a la hora de planificar su despedida de soltera: "Mis amigas me conocen bastante bien y sabrán qué me pueden hacer y qué no. Por supuesto que alguna sorpresa y alguna liadilla me harán, claro".

El grupo ha sabido sacar buen partido de estas 48 horas y han disfrutado del último gran fiestón antes del 'Sí, quiero'. Con el adiós al verano, Feliciano López y Sandra Gago celebrarán su boda en Marbella acompañados de su entorno más cercano y demostrando que, solo con un año que cumple su historia de amor, lo suyo será una unión para toda la vida.

