Feliciano López: "Sandra es la persona que más me apoya y me entiende"

En uno de los mejores momentos de su vida y a punto de darse el "sí, quiero", Sandra Gago (23 años) ha vuelto a subirse a la pasarela y en esta ocasión lo ha hecho con un espectador de lujo, su futuro marido Feliciano López (37). Con motivo de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid la joven mostró su talento en el mundo de la moda y lo hizo de la mano del prestigioso diseñador Pedro del Hierro.

¿Nervios por desfilar?

Un poco porque no tengo tiempo para maquillarme y poder salir pero con ganas de que veáis el desfile.

El día de la boda tendrá más tiempo, ¿cómo van los preparativos?

Sí, espero que sí, estoy disfrutando de todos los preparativos, faltan cuatro cosas por ultimar pero con muchas ganas de que llegue el día.

¿Ya tiene decidido el vestido?

Mi traje lo tenía claro desde el principio, voy a ir clásica. Queda por organizar la música, que pondremos un poco de todo para todas las edades.

¿Quién es más coqueto? ¿usted o Feliciano?

Yo.

¿Le han servido las bodas de Belén Esteban, María Pombo y Pilar Rubio de inspiración?

Pues la verdad que sí, he cogido de las tres además, por ejemplo la iluminación de una de ella.

¿Y el ramo?

No lo sé.

¿Algún protocolo? ¿móviles?

No, de momento no habrá de eso.

¿Qué va a pasar por su cabeza cuando vea a Feliciano?

Muchos nervios, pero iré de la mano de mi padre.

Feliciano en el desfile de su prometida.

¿Qué es lo que más ilusión les hace de la boda?

Feliciano López: Es un día para compartir con la gente que más quieres y será uno de los días más importantes de nuestras vidas.

¿Y la luna de miel?

Todavía no lo sabemos, hasta que no acabe la temporada nada. Haremos un viaje pero no muy largo, el año que viene ya lo haremos más grande.

Que buen partido el otro día...

Sí, la verdad que sí, ha sido una de las mejores temporadas de mi vida, si no ha sido la mejor.

Se había dicho de que se iba a retirar...

Ganar este trofeo me ha dado ganas de seguir para adelante.

¿Qué papel juega Sandra en esta temporada?

Sandra es el día a día de mi vida, es la persona que más me apoya y me entiende, es la que está siempre ahí y por eso quise darle ese detalle y ese triunfo a ella. Desde que yo la conocí estoy viviendo la etapa del final de mi carrera y me hacía mucha ilusión que me viera jugar bien y poder ganar.

Desde que está con Sandra le vemos más guapo que nunca pero Alba dice lo contrario, ¿qué tiene que decirle?

No tengo nada que decirle.

Feliciano López y Sandra Gago desvelan los detalles de su boda JALEOS

¿Con ganas de ampliar la familia?

Somos dos personas que queremos formar una familia pero no sabemos cuándo lo haremos. Mis compañeros están felices viajando con sus hijos y es bonito ver que tu hijo tenga el recuerdo de verte jugar, así que ojalá.

¿Está tranquilo por la boda?

Sandra está más nerviosa que yo, porque yo estoy acostumbrado a estar delante de la gente. Me pondré nervioso cuando la vea vestida y llegar, pero el día a día lo está llevando mucho más ella.

Además del tenista, también hubo muchos otros rostros conocidos que disfrutaron de las nuevas propuestas para la primavera-verano 2020 como fue el caso de Boris Izaguirre (53), Eugenia Silva (43), Fiona Ferrer (44), Lulú Figueroa (33), Javier Rey (39) y Adriana Torrebejano (27) entre otros.

