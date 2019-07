Un desfile con modelos transgénero sorprende en la Miami Swin Week

La marca de ropa Khasamarina reivindicó "la inclusión" en las pasarelas de moda con un desfile que contó con una decena de modelos transexuales durante la Miami Swim Week.

"La comunidad transgénero es una de las más olvidadas, especialmente las mujeres latinas y negras, como que están muy poco representadas en las artes, por eso quisimos hacer esto", declaró Bo Khasamarina, el diseñador de la colección.

Los diseños de Khasamarina son brillantes y con personalidad. EFE

El joven, de 35 años y residente en el sur de la Florida, presentó su nueva colección en la Miami Swim Week, una de las citas más importantes del calendario de la moda en Estados Unidos.

A él no le importó que su nueva colección pasara a un segundo plano y que las modelos acapararan la atención del público. Khasamarina espera que en el futuro este tipo de desfiles inclusivos no sorprendan en la industria y que se valore "el trabajo por el talento" y no por la identidad sexual.

"Definitivamente está cambiando, pero no sé si se está haciendo a la velocidad necesaria", afirmaba mientras ultimaba los detalles en una de las salas del emblemático hotel Surfcomber de Miami Beach.

Su colección, que lleva el mismo nombre de su marca, consta de prendas "sin género", pensadas para que "cualquier persona de cualquier condición" las pueda lucir.

"Mis cosas se las han puesto niños de tres años, mujeres de 98 años, hombres, toda clase de personas y de toda clase social", agregó.

Algunas de las propuestas más llamativas y originales de la marca. EFE

No es la primera vez que una de las pasarelas sorprende al público con un desfile de estas características. El año pasado la firma Marco Marco de Los Ángeles (California) dio a conocer sus creaciones en tela con 34 modelos transgénero en la Semana de la Moda de Nueva York.

Chloé Martini es una de las artistas transgénero que quiso "aportar su granito de arena" a esta iniciativa pintando algunas de la prendas de la nueva colección, muchas de ellas con la frase "More Trans Bodies in Art" ("Más cuerpos transgénero en el arte").

"La inclusión es importante porque la moda es para todos, no todas somos altas y flacas", subrayó.

El desfile de Khasamarina fue uno de los últimos de la Miami Swim Week. El pasado domingo se puso punto final a la cita de la moda de trajes de baño que contó con reconocidas marcas como Agua Bendita, Joseph & Alexander o Asherah Swim. Todas ellas han mostrado sus nuevas colecciones para la próxima temporada primavera/verano 2020.

