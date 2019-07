Así ha sido la despedida de soltera de Sandra Gago junto a su hermana y amigas en Marrakech

A dos meses de su boda con Feliciano López (37 años), Sandra Gago (23) ya ha despedido su etapa como soltera durante este fin de semana. La modelo ha viajado junto a su hermana Marta y sus amigas de siempre hasta Marrakech, para celebrar que el próximo día 20 de septiembre ya será una mujer casada. Una boda que, sin duda, será una de las más comentadas para la prensa del corazón.

En una apetecible piscina con mosaicos y un bonito patio de estilo árabe al fondo, la joven ha disfrutado de los encantos de los rincones y encantos la ciudad marroquí: "Las mejores amigas y despedida que podía tener ♥️ os adoro! @tarekito gracias por cuidarnos siempre, te queremos!", escribe en su cuenta de Instagram en agradecimiento por la sorpresa.

En la imagen, la novia aparece en el centro de la foto, luciendo un bañador blanco y la palabra "bride", que significa "novia". Por el contrario, su hermana y sus amigas lucen el mismo modelo pero en color negro, representando al "escuadrón de la novia". Lo cierto es que aunque todas aparecen posando para la foto, en la última instantánea se aprecia como la protagonista está a punto de darse un buen chapuzón.

"Mis amigas me conocen bastante bien y sabrán qué me pueden hacer y qué no. Por supuesto que alguna sorpresa y alguna liadilla me harán, claro", confesó Sandra en una entrevista hace unas semanas.

Y así ha sido, ya que la modelo ha mostrado su felicidad en su cuenta de Instagram al compartir algunos detalles y momentos de este viaje express.

Dos meses para la boda

Feliciano López y Sandra Gago en su última aparición pública. Gtres

Después de un año y medio de relación, la pareja ha decidido dar un paso más y consolidar su amor con el compromiso matrimonial. La boda tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en Marbella, y ya son muchos los detalles que la propia Sandra Gago ha dado a conocer sobre el enlace.

En cuanto al estilismo que lucirá en el día más especial de su vida, la joven confesó en una entrevista, que siempre siendo fiel a su estilo, será un look poco recargado: "El vestido me lo ha diseñado la firma Jesús Peiró. Es una prenda muy yo, sencilla y clásica".

A pesar de que son algunos los que han arremetido contra la pareja por llevarse casi quince años de diferencia, ni los protagonistas ni sus familias tuvieron inconveniente por ello: "Cuando tomas esa decisión no tiene nada que ver la edad, es un paso personal muy bonito que se da cuando estás segura, enamorada, feliz y ya está. La edad no tiene mucho que ver. Ambos padres, cuando ven a sus hijos felices, adoran a la otra persona ipso facto. Y la verdad es que nuestras familias apoyaron nuestra relación desde el principio".

[Más información: Sandra Gago desvela nuevos detalles de su boda con Feliciano López]