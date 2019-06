Martiza, la mujer tras las manicuras de Rosalía: "Pido muchas cosas raras para ella"

Rosalía (25 años) se ha convertido en todo un fenómeno. Todo lo que hace, dice o luce es noticia. En los últimos días, ha generado un gran revuelo la curiosa manicura que lucía: en el extremo de sus dedos se podían observar unos corazones de cristales multicolores de gran tamaño.

Las manicuras de la artista se caracterizan por su extravagancia y originalidad, y tras ellas se encuentra Martiza, dueña de Dvine Nails. JALEOS ha podido hablar con ella sobre los secretos de este tipo de tratamientos y sobre cómo es trabajar con una artista del nivel de Rosalía.

Rosalía ha popularizado estas uñas extravagantes y llamativas.

Su compañía es un negocio modesto con dos tiendas: una en Cerdanyola del Vallés (municipio de Barcelona) y otra en la Ciudad Condal. Un establecimiento que ya se ha convertido en el local de confianza de la artista. Este mismo miércoles la artista tiene concertada una cita.

El negocio de Martiza se ha visto influenciado por la popularidad de las uñas de Rosalía, y es que son muchos los que se han atrevido con estas originales manicuras después de ver las de la artista. Tanto es así que el negocio modesto promete convertirse pronto en una cadena, y la dueña no descarta llegar a abrir un local en Madrid en un futuro cercano. Estas manicuras llevan mínimo dos horas de trabajo y tienen un precio de 80 euros.

En sus locales trabajan seis mujeres (incluyendo a Martiza), por lo que no siempre es la misma persona la que le realiza la manicura a Rosalía. No obstante, este personal parece que se está quedando corto, y la propia dueña asegura que están buscando otra empleada para poder suplir la demanda.

¿Han sentido un aumento de la clientela desde que Rosalía presume de sus manicuras?

Sí, claro. Además, la gente se atreve a hacerse cosas más extravagantes y a ponerse más cosas.

¿Les piden los mismos diseños que luce Rosalía?

No, alguna sí que ha habido, pero les hemos recomendado que no se lo hagan porque es demasiado para el día a día, y les decimos que podemos hacer algo parecido.

Detalle de una de las manicuras de Rosalía realizadas por Dvine Nails.

Como las últimas, las de los corazones con brillantes.

No son muy prácticas pero quedan divinas.

Esos originales diseños, ¿se le ocurren a Rosalía o se los sugieren ustedes?

Yo es que voy pidiendo muchas cosas raras para ella. Por eso, en cuanto le enseñé los corazones, dijo: 'Tenemos que ponerlo, me da igual. Son preciosos".

Rosalía es una artista que ofrece conciertos en todo el mundo que le obligan a estar mucho tiempo viajando. ¿Cómo hacen para hacerle la manicura?

A veces vamos nosotras, como en el Primavera Sound, porque era imposible si no. Pero muchas ocasiones viene ella. Como las manicuras duran unas tres semanas, se asegura de venir antes de irse de gira.

Cuando ustedes la acompañan, ¿son viajes esporádicos o están con ella durante toda la gira?

No, son viajes esporádicos porque no es como el maquillaje que el maquillador tiene que estar siempre con ella. Estás duran tres semanas, así que lo hacemos y volvemos.

¿Hace mucho que es su clienta?

Sí, hace años. Desde que no era muy conocida.

¿Cómo trabajan para hacer estas uñas?

Solemos estar dos horas por cada clienta, y cualquier cosa que nos pidan, nosotras intentamos hacerlo lo mejor posible. El tiempo también depende de si son diseños más elaborados, ya que la gente no siempre nos pide cosas así, muy exageradas.

¿Las manicuras más elaboradas como las de Rosalía son de las que llevan más tiempo?

Sí, unas tres horas y media como mínimo.

¿Cuánto dura después la manicura?

De tres a cuatro semanas, hay otros que puede ser de cuatro a cinco semanas es lo normal. Pero hay gente que ha venido y ha estado meses con las uñas. Eso no es recomendable.

Otras clientas famosas

Rosalía no es la única clienta conocida de la empresa Dvine Nails. Este centro de estética también ha trabajado con personas de fama internacional como la modelo Sita Abellan, un icono de estilo en todo el mundo; la cantante Nathy Peluso (24) o la artista Karol G (28).

La cantante es una clienta habitual, y ha comentado que cada vez que viaja a Barcelona no duda en visitar este centro. "Estoy súper emocionado porque la vez pasada me las hicieron y quedaron hermosas, y esta vez me quedaron mejores", aseguró la propia Karol G en un vídeo tras una de sus primeras visitas al centro.

