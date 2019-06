La pasarela 080 convierte Barcelona en expositor de la moda veraniega

La edición veraniega de la pasarela 080 Barcelona Fashion ha comenzado este martes con los desfiles de las marcas Escorpion Studio, Teoh&Lea, Krizia Robustella, Agnès Sunyer, Naulover y Nicholas K, que han presentado sus colecciones más refrescantes.

Este miércoles será el turno de Killing Weekend, Sonia Carrasco, Nous Étudions, Mans Concept & Menswear, Txell Miras y Menchen Tomas; mientras que el jueves 27 desfilarán Narbon, Eñaut, Oscar Leon, Lebor Gabala, Marrakshi Life, Antonio Miró y Brain & Beast.

La pasarela se cerrará el viernes 28 de junio en el puerto de Barcelona, donde las firmas Como un pez en el agua, Guillermina Baeza, Alssisters, Laura Vecino, All that she loves y Custo Barcelona presentarán sus colecciones de baño.

Esta edición de la semana de la moda barcelonesa, que tendrá lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau, apuesta por la moda sostenible, la economía circular y el fash-tech (la tecnología aplicada a la moda).

Además, la pasarela mantiene los tres ejes estratégicos contemplados en el Plan de Aceleración de la moda catalana presentado en la última edición: la internacionalización, la comercialización y la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad.

De los 27 desfiles que conformarán la 24 edición de la pasarela, destacan tres nuevos nombres internacionales: Nicholas K, marca neoyorkina que crea sus diseños con prácticas éticas y transparentes; Nous Étudions, firma vegana y colaboradora de Nike; y Marrakshi Life, marca que apuesta por la moda andrógena y unisex.

Pero más allá de los desfiles, la 080 también propone algunas actividades paralelas vinculadas al sector de la moda, entre las que destacan el espacio expositivo y de experiencias denominado Pop Ups Gallery; el de inversión 080 Investor Day; y el foro B-SEARCULAR, que acogerá un debate sobre la importancia de la sostenibilidad en el mundo de la moda.

Por otro lado, al final de la pasarela se entregarán tres galardones: el Premio Nacional de la Generalitat al Diseño Emergente 080 Barcelona Fashion, el Premio Nacional de la Generalitat a la Mejor Colección 080 Barcelona Fashion, y el Premio MODACC a la Mejor Colección de la 24 edición de la 080 Barcelona Fashion de Marcas Internacionales.

