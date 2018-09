Julián Contreras habla por primera vez de su desahucio

Tras publicarse la noticia del desahucio de Julián Contreras (32 años) y su padre, ha sido el propio Julián el que ha querido aclararlo todo. Asegura que no sabe de dónde ha salido esa noticia y dice que "quiero desmentirlo pero a su debido tiempo y circunstancias". También explica que nunca ha escondido cuál es su situación económica actual pero se niega a dar demasiados detalles sobre lo sucedido.

Hola Julián, ¿qué tal se encuentra?

Bien, gracias. Nada nuevo, ¿vale? Todo sigue su curso, todo bien.

Entonces seguimos viéndole vivir aquí, ¿no?

Es que yo insisto, la alarma del otro día no sé de dónde salió, pero bueno.

¿Quiere desmentir algo?

Quiero desmentirlo todo. Pero no tengo ni tiempo ni espacio para hacerlo aquí. Con suerte lo haremos en otro sitio.

¿Contento con su nueva vida laboral?

Muy contento. Pero esto ya lo hablamos otro día en otras circunstancias. Seguro que hoy me vais a permitir que me vaya a hacer la compra tranquilamente.

Fran Rivera habla sobre la situación de Julián Contreras Jr JALEOS

O sea que todo está bien.

Todo bien, gracias, de verdad.

Francisco Rivera se ha pronunciado al respecto y ha comentado que es una pena que la situación esté así.

Yo lo lamento mucho, de verdad. Gracias.

¿Cómo le ha sentado leer todo esto del desahucio? ¿Por qué se filtran esas cuestiones?

No lo sé. Lo que es una sensación muy desagradable porque no hay hueco a la verdad y a la explicación. No es así.

Usted lo está aclarando...

Mi situación nunca la he ocultado. Insisto. No quiero decir más porque en esta ocasión estoy bastante molesto, por utilizar un término amable, indignado también valdría.

¿No quiere aclarar nada?

No puedo. ¿Tú crees que yo puedo tirarme aquí ahora hablando los próximos 10 minutos de cuestiones judiciales? ¿Lo vais a sacar en serio? No seamos ridículos. ¿De qué sirve? Lo que se ha lanzado ya es la imagen que se ha querido dar.

Pero es el protagonista para dar el enfoque correcto.

Yo soy el protagonista y yo lo haré cuando pueda y donde pueda, que no es aquí. Insisto, es imposible.

El tema judicial. ¿Se aclarará?

Claro, evidentemente. De verdad, no os lo puedo explicar aquí. Me encantaría pero es imposible.

¿Está tranquilo, está bien?

Estoy tranquilo, estoy bien.

¿Con apoyo de la gente?

De la gente que me tiene que apoyar y que me quiere. Efectivamente.

¿Ese apoyo viene también de la familia?

El apoyo de la gente que me quiere. Eso es lo importante.

