Julián Contreras y Lourdes Montes dejan a un lado sus diferencias por trabajo

Julián Contreras (32 años) y Lourdes Montes (34) han coincidido como colaboradores en el plató de Corazón de TVE. Un encuentro muy esperado ya que la relación entre los hermanos Rivera y Julián se encuentra más distante que nunca.

A pesar de estos problemas familiares, Lourdes y Contreras han demostrado ser dos grandes profesionales dejando de lado sus diferencias. "Es una casualidad y me alegró muchísimo de que esté en el programa", ha declarado Julián sobre trabajar al lado de su cuñada. Ella le ha recibido "muy bien", sobre todo porque "no hay nada tan grave" entre los dos y sentencia que "hemos venido a trabajar".

El equipo durante la presentación del programa. Gtres.

El encuentro entre ambos se producía solo unas horas después de la puesta de largo de Cayetana Rivera (18), en la que destacaba la ausencia de su tío, Julián Contreras pero a la que sí asistió Lourdes Montes acompañando a su pareja Fran Rivera (44), padre de la protagonista.

Julián no recibió invitación para un día tan importante, pero ninguno de los dos ha querido manifestarse sobre la polémica falta. Eso sí, Lourdes ha confesado que "Francisco estaba muy emocionado. Fue estupendo" y declara que no pudieron evitar las lágrimas "en el vals, al verla tan guapa. Su madre eligió su vestido y me ha encantado". "Es una niña muy buena, muy normal y muy sociable. Enfrentar la vida con este carácter es muy fácil", añade de Cayetana.

Julián ha querido comentar lo contento que se encontraba de participar en este espacio: "Recibí encantado la invitación (al programa), me hacía mucha ilusión y ha sido una oportunidad de oro" El hijo de Carmina Ordóñez tendrá su propia sección bajo el título Atrévete con Julián, en la cual mostrará su destreza ante diferentes desafíos como volar en paracaídas o hacer flyboard.

Lourdes, por su parte, tendrá una sección de moda, belleza y estilo de vida que recibe el nombre de Los trucos de Lourdes. Aunque la mujer de Fran Rivera tendrá que abandonar su sección cuando dé a luz a su segundo hijo. De su embarazo Lourdes ha confesado: "Me encuentro estupendamente. El niño se va a llamar Francisco, pero yo le voy a llamar Curro".

