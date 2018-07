Julián Contreras confiesa que no ha felicitado a Fran por su próxima paternidad

El director Dani de la Orden (29 años) estrena El mejor verano de mi vida y lo hace de la mano de los actores Leo Harlem (55), Maggie Civantos (33), Toni Acosta (46) y Alejandro Serrano como protagonistas de la comedia que espera ser una de las más exitosas de este verano.

Como no podía ser de otra forma los protagonistas contaron con el apoyo incondicional de muchos amigos y rostros conocidos de la profesión que no quisieron perderse el estreno. Entre ellos Julián Contreras Jr. (32), que no dudó en desmentir las palabras de su hermano Francisco Rivera (44) y corroborar que ya conoce a su sobrino Cayetano.

A disfrutar de una noche de cine.

Sí, además creo que puede ser muy divertida, no me cabe ninguna duda y también como estamos ahí más fresquitos que en la calle... Muy bien.

El mejor verano de tu vida se puede decir que ya lo has vivido.

No, yo soy muy fan de los veranos, creo que los veranos siempre cierran cosas mágicas, el amor de verano, la amistad de verano, la noche de verano... Yo siempre tiendo a pensar que todo lo mejor todavía no ha llegado. Aunque llegue todavía pensaré que queda lo mejor.

¿Planes de verano?

En Madrid, tengo trabajo así que muy contento. Estaré aquí sufriendo este calor.

Te tenemos que dar la enhorabuena por la futura paternidad de Francisco.

Se la tenéis que dar a Fran, él es padre, yo soy el tío. Sí, la verdad es que por el tío sí, la familia va creciendo y eso es muy bueno.

¿Le has felicitado?

No, no tengo ningún tipo de contacto por lo que no le he felicitado pero me alegro mucho por él, lo que quiero es que salga todo bien y que sean lo más felices posible. Eso es lo importante.

Me dijiste que habías conocido a tu sobrino, a mí me sorprendió al poco tiempo leer por parte de Francisco que era mentira.

¿Qué era mentira que yo había conocido a un ser humano? No lo sé, bueno. Mira lo tenéis muy fácil, a mí cada vez que pasa algo me llamáis por teléfono, lo que tenéis que hacer es quedar todos un día e ir a por Cayetano. Le tenéis que preguntar: ¿Cayetano, tu hermano ha conocido a su sobrino?, y él dirá: claro que sí. A lo mejor ellos no habrán hablado.

A lo mejor ha sido un malentendido.

No, o que a lo mejor no lo han comentado. Yo te lo dije que había conocido a mi sobrino y es completamente cierto. Yo no me voy a inventar nada de eso, lo que no voy a hacer es callármelo. Yo ya le he conocido, para mí fue un momento muy especial y eso es lo que vale.

Te prometo que la próxima vez que vea a Cayetano le preguntaremos.

Tiene que ser el desempate. No creo que haya habido una voluntad, pero lo que sí que es cierto es que no quiero reparar mucho en esto, es obvio.

¿Crees que al final, en otra entrevista, me dirás: oye, que con mi hermano Francisco todo bien?

No tengo ni idea, no lo creo. Nosotros no estamos metidos en una dinámica de a ver cuándo nos vemos, cada uno estamos viviendo nuestra vida y realmente nosotros hablamos de esto en sitios así, en nuestra vida no tiene tanta importancia.

¿Con Lourdes no hay ningún contacto?

No, yo no tengo relación con la familia.

Al final es tu hermano y yo estoy convencida de que le quieres y que él te quiere a ti.

Pero eso no tiene nada que ver, yo celebro sus éxitos y lamento mucho sus decepciones y sus cosas negativas. Él tiene su vida, yo estoy en la mía, estoy muy contento, estoy en un proyecto súper guay de tele, una sección que creo que va a sorprender. Yo me lo estoy pasando muy bien pero me estoy jugando el tipo, me atacó un águila.

¿Para dónde es?

No digo nada. Todo guardado. Es muy intenso, yo quería hacer algo intenso y creo que está quedando muy bien.

