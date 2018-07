Michael Jackson fue "castrado químicamente" por su padre, según su médico

La eterna figura de Michael Jackson sigue presente en nuestras vidas nueve años después de su fallecimiento. Hace apenas unos días conocíamos la noticia de la muerte de su padre, Joe Jackson, cuya relación con sus hijos no era especialmente idílica. Una hipótesis que en estos días ha confirmado Conrad Murray (65), médico del artista, en el tabloide británico The Sun.

El doctor, condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario tras la muerte del intérprete de Smooth Criminal acusa ahora a Joe Jackson de ser un hombre 'cruel' con todos sus hijos, especialmente con el más famoso de ellos: Michael.

Conrad Murray en los juzgados de Los Ángeles, California. Gtres

"Era uno de los peores padres de toda la historia. Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda", ha declarado el médico de Jackson. Una teoría que ya expuso en su libro This Is It! The Secret Lives of Dr Conrad Murray and Michael Jackson.

No era ningún secreto que la relación de Joe Jackson con sus hijos lejos de ser fraternal, era todo lo contrario. El cantante nunca lo ocultó: habló de palizas diarias y de abuso verbal. El Rey del Pop se atrevió a romper su silencio en 1993, durante una entrevista con la reina de la comunicación en América, Oprah Winfrey (64).

En dicha charla, describió los insultos y las palizas que recibió de la abusiva disciplina a la que tanto él como sus hermanos fueron sometidos para que dieran lo mejor de ellos. "Si no lo hacías bien, te hacía llorar. Sabía perfectamente cómo hacerlo", confesó Michael, que no solo habló de malos tratos hacia él sino también al resto de componentes de Jackson Five: Tito, Jarmaine, Jackie y Marlon.

La relación entre padre e hijo fue tan tensa e irascible que en 1979 Jackson soltó amarres, dejó de contar con los servicios de su padre como manager, justo en el momento en que su carrera despegaba con éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller.

Michael Jackson en una de sus últimas imágenes con vida. Gtres

El destino quiso que Michael Jackson encontrase la muerte un 26 de junio de 2009. La causa fue un paro cardíaco. La autopsia determinó que se trataba de un homicidio involuntario, hecho que hizo que el doctor que ahora habla y que lo trataba entonces, Conrad Murray, fuese a condenado a prisión. Exactamente nueve años más tarde, el 25 de junio de 2018, ha sido su padre, Joe Jackson, quien ha muerto a causa de un cáncer de páncreas.

