Joe, padre de Michael Jackson: su vida de abusos y palizas a sus hijos

El escándalo ha acompañado a Joe, el padre de Michael Jackson, hasta el último día de su vida. El patriarca fallecía este miércoles a los 89 años a causa de un cáncer de pancreas, justamente nueve años después de que su afamado hijo perdiera la vida aquel 2009. El padre de Jackson, pilar fundamental de la familia, tuvo una vida cuanto menos polémica, que domó con su fuerte carácter, sus ademanes despóticos y su talento para la música, el cual llevó a algunos de sus hijos al estrellato musical, pero con un peaje sentimental bastante caro.

Lo cierto es que los últimos años de vida del polémico Joe los vivió alejado de su familia, con la que cual mantuvo siempre una relación tumultuosa marcada por los malos tratos, la frialdad y el abuso de poder y la fuerza. El vínculo artístico y familiar fue cuando menos complicado, si no directamente abusivo, tanto física como mentalmente. Incluso, se llegó a asegurar que el exboxeador descargaba su ira contra su mujer y sus hijos cuando las cosas, según él, "no iban bien".

Michael Jackson junto a sus padres. Gtres

Fue en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey (64) cuando Michael habló por primera vez del estricto comportamiento de su progenitor. En dicha charla, describió los insultos y las palizas que recibió de la abusiva disciplina a la que tanto él como sus hermanos fueron sometidos para que dieran lo mejor de ellos. La relación entre padre e hijo fue tan tensa e irascible que en 1979 Jackson soltó amarres, dejó de contar con los servicios de su padre como manager, justo en el momento en que su carrera despegaba con éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller.

Sin embargo, el tiempo pareció ablandar al intérprete de algún modo y enterró el hacha de guerra celebrando en honor de su progenitor el Día de Joseph Jackson en su entonces rancho en Neverland. Las relaciones, si bien mejoraron de algún modo, terminaron por romperse en mil pedazos tras la muerte del célebre cantante en 2009 por una sobredosis accidental. La prueba, entonces, de que no se habían solucionado las desavenencias es que Jackson no incluyó en su herencia a su padre. No solo eso, sino que la custodia de sus hijos quedó bajo la tutela de su madre Katherine, abriendo una brecha insalvable.

El patriarca de los Jackson. Gtres

No solamente el propio Michael y sus hermanos hablaron de la difícil relación y de su triste infancia. Al poco tiempo de fallecer, los guardaespaldas del cantante internacional rompieron su silencio y, además de desvelar la soledad voluntaria en que vivió sus últimos años de vida, descubrieron la nula relación paternofilial. "Lo que volvía paranoico al señor Jackson era el sentirse desprotegido ante su propio círculo. Nos quería a su lado para esconder sus movimientos a sus abogados y representantes. Éramos el dique de contención entre él y su familia. Ningún familiar estaba autorizado a cruzar la entrada principal sin previo aviso, a excepción de la señora Jackson, su madre. Todos los demás tenían que concertar una cita. La situación era muy delicada", aseguraba una persona de su confianza.

Entre "todos los demás", estaba su padre. Para ilustrar esta tirantez, el guardaespaldas contó el temor que sentían por Joe: "Un tipo de aspecto peligroso. Yo no hacía más que decirme: 'Maldita sea, este es el fulano que zurraba a los cinco chavales de los Jackson Five'".

El patriarca del clan falleció en Las Vegas, donde residía desde hacía tiempo. En los últimos años sus achaques fueron numerosos. Las complicaciones comenzaron en 2015, cuando sufrió una embolia mientras estaba en Brasil y se vio de nuevo hospitalizado tras un accidente de automóvil en Las Vegas en 2017. También sufría de demencia, arritmia y tuvo un ataque al corazón.

