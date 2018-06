Begoña Gómez se estrena como primera dama en un acto en beneficio de los niños albinos

El imponente palacio de Fortuny ubicado en la calle homónima del barrio de Almagro en Chamberí ha sido escenario de lujo para una significativa causa solidaria. El doctor Pedro Jaén y su equipo sanitario han sido los encargados de presidir una cena benéfica en favor de personas, y más específicamente niños, con albinismo en Tanzania, una labor con la que el prestigioso dermatólogo se encuentra profundamente comprometido. Vinculada profesionalmente desde hace años con diferentes organizaciones no gubernamentales, Begoña Gómez (43 años), esposa del presidente Pedro Sánchez (46), ha elegido este altruista acontecimiento para estrenarse como primera dama de España.

Begoña Gómez en su primer acto público como primera dama. Jorge Barreno JALEOS

El revuelo propio de una presencia confirmada a última hora y la sorpresa de los presentes ante una sonriente y apresurada Begoña, que se saltaba el photocall, sorteaba la nube de periodistas y hacía malabares para evitar pisar los cables de los focos dispuestos por el suelo. No obstante, a la pregunta al aire de este periódico ("señora, ¿todo bien desde su llegada a Moncloa?") respondía, cordial, mientras subía las escalinatas del palacete: "todo bien, muchas gracias".

Begoña Gómez. Jorge Barreno JALEOS

El amadrinamiento de la ceremonia ha contado con la celeste presencia de la super top model internacional, Bar Refaeli (33) que ponía tacón de aguja en alfombra agarrada del empresario Javier Merino (60), exmarido de Mar Flores (49), propietario de Fortuny, y por tanto anfitrión. Tampoco han querido perderse esta cena, y su correspondiente subasta benéfica, numerosos rostros conocidos del granado panorama social, como el torero Enrique Ponce (46), el cantante Juan Peña (38) y su pareja Sonia González, Curi Gallardo (35), Paloma Lago (51), Luján Argüelles (41) o Patricia Olmedilla (40).

De izquierda a derecha: Lola Herrera, Begoña Gómez, Bar Refaeli y el doctor Pedro Jaén. JALEOS

La reunión tenía un principal objetivo: la visibilidad y la ayuda a aquellas personas, y sobre todo niños, que padecen albinismo en Tanzania. Y al frente de ello se encuentra el doctor Pedro Jaén, dermatólogo y cirujano estético de personajes célebres de nuestro país; y elegido entre los 100 mejores médicos de España, según el ranking de EL ESPAÑOL.

Con una dilatada y acreditada carrera profesional, Pedro Jaén es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, y Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Jefe de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Jaén se encuentra inmerso en la dirección del Proyecto de Cooperación Sanitaria en Dermatología con el Servicio de Dermatología RDTC de la Universidad de Tumaini (Tanzania).

El doctor Pedro Jaén en Tanzania. Imagen extraída del libro 'Salvad al guisante blanco' de Miguel Almodóvar.

El albinismo en África es un problema que preocupa al equipo del doctor Jaén con él mismo a la cabeza. Conocidos como 'los fantasmas', los albinos de África viven fustigados por un insoportable sol constante del que no tienen recursos para protegerse: "Si no se cuidan, desarrollan cáncer de piel muy jóvenes, a los ocho años. Y, si no los tratamos, no llegarán a cumplir los 30. Su esperanza de vida es muy corta", contaba Pedro Jaén en declaraciones para EL MUNDO. Y concluía: "una de las cosas que más impresionan es encontrar albinos con metástasis diseminadas que se hubieran evitado si los hubiésemos cogido a tiempo. Me da mucha rabia [...] Es una cuestión de derechos humanos".

