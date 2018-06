Fran Rivera desmiente a Julián Contreras sobre la visita a su sobrino

Fran Rivera (44 años) se encuentra en su mejor momento después de que conociéramos que está esperando su tercer hijo, al lado de Lourdes Montes (34). El diestro está pletórico y le cuesta ocultarlo, confesándonos con una sonrisa de oreja a oreja la alegría que supone la noticia. Sin embargo, su rostro es otro cuando las preguntas mencionan a su hermano pequeño, Julián Contreras (32).

La semana pasada Julián nos daba a todos una alegría confesándonos que había conocido a su sobrino Cayetano, el hijo que Cayetano Rivera (41) y Eva González (37) tenían el pasado mes de abril.

Julian Contreras en una imagen de archivo. Gtres.

La relación entre los hermanos no es buena, y después de que Julián se sentara al lado de su padre en el plató de Sálvame Deluxe para hablar de la boda del diestro y la modelo mucho menos, pero dos meses después del nacimiento del nuevo miembro de la familia parece que se ha producido el acercamiento. O no.

La versión de Julián Contreras es que ha conocido a su sobrino, del que asegura que es un "niño maravilloso". Sin embargo, la versión de Fran Rivera es otra. El diestro llegaba hoy a la estación de Sevilla ante la presencia de los reporteros, con los que no dudaba en hablar sobre su futura paternidad y su buen momento, incluso de su hermano Julián desmintiendo su versión.

Cuando el reportero le comenta a Fran las declaraciones de Contreras y el encuentro con Cayetano, Fran con cara de incredulidad responde un contradictorio pero tajante "no, no", dejando entrever por su respuesta que no sería cierto. Sin embargo, Fran asegura que prefiere solamente hablar de lo suyo.

Sobre si el nacimiento de su nuevo hijo serviría para acercar posturas, Fran asegura que hay que "hablar muchas cosas", declarando que no está dispuesto a dar el primer paso porque "yo no he hecho nada malo y cuando uno ha hecho las cosas regular tiene que dar la cara", mandando así un contundente mensaje a su hermano, aunque termina defendiendo: "las cosas de familia se tienen que quedar en familia".

