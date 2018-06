El desconocido y original regalo de Donald Trump a Eva González

Dos meses después de dar a luz a su primer hijo, Eva González (37 años) concedía este viernes su primera entrevista en televisión en La noche de Rober, en Antena 3, en la que contó cómo están siendo los primeros días como mamá y reveló un ritual que llevó a cabo con Pastora Soler (39).

El ritual en concreto decía que si una cantante le cortaba las uñas a un niño detrás de la puerta, éste sería cantante en el futuro. "Le cortó dos o tres. Le dije: 'No se las cortes todas, no vaya a ser artista'. ¡Mejor notario!. Que por lo menos entone para una juerga flamenca".

Eva González durante el programa 'La noche de Rober'.

La que fuera Miss España reveló que no sabe si bautizará al niño y contó que "no tenía nombre para el bebé hasta el momento del parto. Me gustaba Álvaro o Curro. Y estando ya en el hospital, con los dolores, la enfermera me preguntó cómo se iba a llamar el niño y entonces me miró Caye y dije: '¡Venga, Cayetano mismo!' Es un nombre muy familiar, muy bonito".

Asimismo, el programa también recordó que Donald Trump (72) le hizo un regalo hace unos años. "Estaba en Miss Universo y Donald Trump era su dueño. Y de repente me trajeron un regalo suyo: Río de mi Sevilla, un poema escrito a máquina de Lole y Manuel. Pero no le conocí en ningún momento”.

Ya recordando su carrera como presentadora, Rober rescató un vídeo de su primer programa como presentadora en Antena 3 en Fenómenos en el que le dio todo un zasca a un por entonces desconocido Risto Mejide (43).

González quiso saber si el publicista también llevaba sus gafas de sol para dormir, a lo que éste le contestó que tendría de comprobarlo. "Si yo me meto en la cama contigo no es para dormir", le espetó la presentadora.

