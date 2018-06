Julián Contreras ya conoce al hijo de Cayetano: "Es una maravilla de niño"

Julián Contreras (32 años) no quiso perderse la nueva aventura empresarial de su amiga Steisy. La conocida colaboradora de Telecinco estrenaba tienda online y el benjamín de los Ordóñez estuvo a su lado para apoyarla.

Durante este encuentro, Julián desveló con alegría que ya conoce a su nuevo sobrino, el primer hijo de su hermano Cayetano Rivera (41) y de Eva González (36). Una feliz noticia que pone el punto y final a un enfado entre hermanos que comenzó después de la boda del torero y de la modelo por la entrevista que este concedió junto a su padre en Sálvame Deluxe.

¿Cómo está el tema con sus hermanos?

Mis hermanos están bien y yo estoy bien.

¿Y ese sobrinito?

Precioso.

Julián Contreras. Gtres

¿Lo ha llegado a ver?

Sí.

No sabe la alegría que nos da.

¿Ah, sí? Te lo agradezco. Lo conocí y es una maravilla de niño, tiene a quién salir. Un padre maravilloso, una madre maravillosa, un tío estupendo, con lo cual todo eso en genética imagínate.

¿Le ha sacado parecidos?

Tiene muchas cosas de Cayetano, pero como son tan chiquititos no sé, luego van cambiando.

Al ver al pequeño, ¿no dice usted 'a ver yo cuándo'?

No. Pensé cosas y creo que esas no estuvo ni en las 2.000 que pensé. Yo ya sabéis que en ese sentido navego solo.

¿La relación con sus hermanos, al menos con Cayetano, es correcta y es buena?

Yo te digo que he conocido a mi sobrino, hasta ahí puedo leer.

Eso es un avance

Eso será lo que cada uno quiera.

Al final los enfrentamientos mejor que no.

Yo a la gente le receto no discutir, es lo más sano que hay.

¿Usted cómo está?

Bien, centrado en mis proyectos, mis ganas de conseguirlas cosas.

¿Se puede contar alguno?

Terminé el libro que he sacado recientemente, vuelvo a escribir otra vez, vuelvo a la novela que para mí es algo ilusionante.

¿Vuelta a la televisión?

De momento no tengo ninguna cosa próxima pero bueno, siempre me gustaría, la verdad es que es algo que sigo persiguiendo, algún día habrá un hueco para mí en el que encaje bien y no moleste.

