Sofía Suescun, la 'satanasa' de 'Supervivientes' que escupirá los huesos de Belén Esteban

Y yo que venía dispuesta a escribir como una loca de Raquel Mosquera (48 años), que tanto ha hecho para desestigmatizar las enfermedades mentales con su bipolaridad tan bien llevada con sus pastillitas. Ella, la mujer que nos ha vuelto a recordar la vigencia eterna de aquella frase de Maplethorpe, Once you go black, you can never go back… Y ha ganado la encarnación del mal: Sofía Suescun (21).

¿Pero no odiaba toda España a esta mujer? Ha sido calificada de cruel, perversa, malvada, xenófoba, infiel, maleducada. Me encantó la definición que de ella hizo Logan: "Cuando la peste Blair se te mete hasta los huesos, te los corroe".

Sofía, tras ganar 'SV'. Gtres

No es una belleza, sus dientes parecen una dentadura postiza comprada en un todo a cien a la que le han limado los colmillos de vampira. De cerca, me cuenta alguien que la conoce mucho, impresiona por lo diminuta que es. ¿Cómo tanta maldad puede estar encerrada en un cuerpo tan pequeño? Nunca fue la tía buena del programa, pero los espectadores de MHYV, concurso en donde se ha bregado, mueven mucho en las redes. Si Amnistía Internacional o el resto de las organizaciones relacionadas con los derechos humanos tuvieran seguidores tan activos como el espacio de los tronistas de Telecinco, se acabarían todos los conflictos en el mundo. Me acuerdo de un anuncio de una ONG que utilizaba una careta de Lady Di como reclamo- bofetada para obtener fondos, ahora tendrían que ponerle la cara de Sofía Suescun.

La bruja ha ganado. He llamado a una amiga muy joven, casi contemporánea de la ganadora, y asegura que era su favorita "porque gracias a ella me he entretenido mucho". La madre de Rebeca, Gloria, se hace cruces de que "semejante elemento" se haya llevado los 200.000 euros en lugar de Logan o Raquel Mosquera, a quien tanta falta le hacían.

No hay que olvidar que la peluquera que tan bien se encaramaba a su fornido Isi tiene muchas deudas, ya que una exsocia le reclama en los juzgados una importantísima cantidad de dinero. Ha sido Sofía, íntima amiga, por cierto, de Julián Contreras (32) -el hijo de Carmina Ordóñez-, quien se ha llevado la pasta.

En Mediaset están encantados. Ha ganado a pesar de su madre y de su hermano, una –la autobusera- que no iba nunca por motivos de salud, de su baja o de lo que fuera-, y el friki de su hermano, que estaba más pendiente del móvil que de defenderla.

Suescun, muy emocionada tras el voto de la audiencia. Mediaset

Urge un reality sobre esta peculiar familia. Lo están pidiendo a gritos. Todo se andará. Arrasarán. Y mucho más si les metieran en la casita como invitados a Alejandro Albalá (23) y a su madre, Paz Guerra. Y también, por qué no a Hugo Paz y a doña Mercedes, a quien la navarra ya puso contra las cuerdas hace cuatro días en el plató.

"Las Familias Monster", podría titularse. Telecinco ya tiene una nueva malvada a la altura de Kiko Hernández (41) o María Lapiedra (33). Ella se puede forrar además haciendo publicidad de dietas de la alcachofa o productos anticelulíticos, porque no tiene ni pizca, como comentan sus contemporáneas que se machacan día sí y al otro también en el gimnasio con vistas a la operación bikini.

No hay bicis libres en las sesiones de spinning desde que Sofía demostró sus dotes de superviviente en La Noria Salvaje a lo Teniente O’Neill. Esa fue ya la propinilla que necesitaba la audiencia para votarla: porque no solo es mala, y algo inculta, y da mucho juego, es que encima está fuerte. Es la nueva princesa del pueblo. Belén Esteban podría tener los días contados.

Rafa Mora, el producto MHYV que más lejos ha llegado en el mundo de las tertulias junto con Tamara Gorro (31), se muestra demasiado timorato con sus compañeros de plató. Sofía, con el entrenamiento adecuado -le falta soltarse con el vocabulario- puede comérselos y escupir después sus huesos a los pies de Jorge Javier (47). Carece de empatía, y es imposible herirla.

Sofía en 'Gran Hermano VIP'. Gtres

Sofía encarna los valores en alza en nuestra sociedad. Y ha igualado el récord de Belén Esteban (44), ha ganado dos realitys de primera como hizo ella, en su caso Supervivientes y Gran Hermano. Lo que me molesta es que Saray, por un puñetacito de nada y una agarrada de los pelos a una pazguata, se quedara fuera del concurso. Como si la violencia verbal no pudiera llegar a ser tan grave como la violencia física. En mis tiempos mozos y en mi cole nos pegábamos y no había tanto bullying como ahora. ¡Ay de mis Chunguitos! Por una frase políticamente incorrecta los mandaron al infierno. Telecinco tiene una deuda moral con ellos y con la etnia gitana.

Un filósofo dijo que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo, y los buenos de mofa. Aún me acuerdo de la frase que le dedicó Suescun a Chabelita (22), ex del semiex de Suescun, Alejandro Albalá. Fue en una conversación informal en la isla con María Lapiedra: "Hombre, la chica da penilla. Yo creo que los chicos se le acercan sólo por el interés. Tú y yo porque estamos buenillas, pero ella, igual con la luz apagada... Como haya algún reflejo y veas que es ella".

Lo malo es que ya no quedan buenos. Chabelita, tan enamorada como estaba de su Alberto Isla, estuvo roneando con Cristian en una discoteca a la salida del debate, como contó Kiko Hernández. Se avecinan tiempos muy duros. Por cierto, ¿os acordáis de que Suescun tuvo una historieta con Marco Asensio (22)? Con la que ha liado con tantos ex en Supervivientes, ya deberían estar haciendo planes los responsables de las Federaciones de Brasil y Argentina para pagarle un billete a Rusia y desestabilizar aún más la selección.

