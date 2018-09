El complejo de Mireia Canalda que la ha 'obligado' a pasar por quirófano

Mireia Canalda (35 años) ha dado un paso al frente y no ha dudado en pasar por quirófano para erradicar, de una vez por todas, uno de sus defectos físicos que venía ocasionándole "insatisfacciones": el tamaño de sus senos. Pese a que la noticia la ha querido hacer pública ahora, lo cierto es que la operación tuvo lugar el 19 de abril, tal como ella misma ha querido dejar patente en su Instagram.

"El día 19 de abril pasé por quirófano. No conté nada y lo mantuve en secreto ya que no estaba segura de explicarlo, casi nadie lo hace y realmente no tendría porque hacerlo ya que al ser un retoque pequeño, podría pasar por natural", comienza la mujer de Felipe López sus explicaciones. El motivo de su silencio hasta el momento no es otro que el miedo a desvelar sus vergüenzas.

"Me daba miedo el rechazo pero me grabé por si algún día cambiaba de opinión. Hoy he cambiado, ya que creo que si muestro casi todo de mi vida a quienes me seguís, os merecéis que también cuente mis complejos. Con este vídeo quiero demostrar tan solo una cosa y es que TODOS Y TODAS, tenemos nuestros complejos. Ni mucho menos, pasar por quirófano es mi recomendación para nadie, simplemente demostrar que completamente TODOS, somos exactamente IGUALES", ha posteado en su cuenta.

Este mensaje en su red viene acompañado de varios vídeos en los que Canalda se sincera con sus seguidores y cuenta la razón por la que tomó la decisión de someterse a esta intervención. No, no obedecía a ningún trauma, puntualiza, pero "si nos podemos sentir un poquito mejor, ¿por qué no?", razona. Mireia narra, con la típica bata de hospital color marrón, que si bien sus pechos nunca fueron grandes, al dar a luz a sus pequeños, menguaron: "A raíz de ser madre, y darle de mamar a mis dos hijos, casi un año cada uno, pues ese pecho que ya era pequeño se vació. Ahora tengo lo que tenía antes, pero vacío. Se puede decir que no tengo pecho".

Una situación que, cuenta, siempre ha mantenido a raya y nunca le ha supuesto grandes traumas: "De más jovencita pues yo me sentía muy orgullosa de mi pecho, me gustaba, era una de las partes de mi cuerpo que podía gustarme más. Sí que es cierto que eran un poco pequeñitas y decía que si tuviera una talla más lo agradecería, pero no hubiera pasado por quirófano por una talla más. No me suponía una vergüenza ni nada". Sin embargo, tras ser madre y amamantar, la situación empeoró: "Se me complicó un poco a la hora de vestir. También soy muy huesuda, tengo más hueso que pecho. Me aportaba insatisfacción siempre que me miraba al espejo y decía 'un día me operaré', pero nunca lo hacía".

¿El punto de inflexión? Su boda, que tuvo lugar en junio en Ibiza: "Con la excusa de la boda dije 'si no lo hago ahora, no lo hago nunca'. Me voy a hacer un aumento de mamas. Estoy contenta y feliz. Me voy tranquila al quirófano, sé que me va a ir súper bien, que me van a mimar mucho. La excusa de la boda me sirve para sentirme más guapa y que la vida son dos días. ¿Es muy necesario? No, no lo es. ¿Podrías vivir sin ello? Sí. No tengo un trauma. Pero, si nos podemos sentir un poquito mejor, ¿por qué no?" En los cinco vídeos que la modelo ha hecho públicos, en casi todos aparece su marido, Felipe López, apoyándola.

Visiblemente nervioso, el deportista no se ha separado de su mujer hasta que esta ha traspasado el umbral de quirófano: "Estoy un poco bastante, más que tú seguro. Si fuera para mí estaría más tranquilo". El último vídeo cierra con la maniquí haciendo respiraciones y tratando de relajarse ya en camilla. Teniendo en cuenta que esta intervención tuvo lugar en abril, en la actualidad Mireia se habrá atrevido a hacerla pública porque, presumiblemente, ya se encuentre en perfectas condiciones. ¿Cuándo hará la modelo su primera aparición pública con sus nuevos senos?

