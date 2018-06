Los 77 años más tristes de Teresa Campos: "sin ánimos" para organizar fiestas

"Teresa no está con ánimos de celebrar su cumpleaños", se aseguraba a JALEOS a escasas horas de que llegara este lunes. Hace unos días apareció por sorpresa María Teresa Campos (77 años) en el programa Sálvame y aseguró lo que sigue: "El tiempo en el que estaba buenísima ya pasó. Ese tiempo pasó. A la vista está que estoy, simplemente".

Unas declaraciones un tanto pesimistas que Carlota Corredera (43) intentaba contrarrestar destacando lo bueno: que estaba a punto de soplar 77 velas y que en su última revisión médica había descubierto que estaba totalmente curada del ictus isquémico que sufrió en 2017.

María Teresa. Gtres

"Esa es la mejor noticia", recalcaba Corredera entre los aplausos del públicos mientras la malagueña asentía y se despedía con prisas. Campos tiene cosas que celebrar, sin duda, pero JALEOS ha descubierto que este lunes 18 de junio no se celebrará nada en el casoplón de Molino de la Hoz que María Teresa tiene a las afueras de Madrid. Ni confitis, ni comilonas ni brindis, al menos no como en aquellos fastuosos años en los que reunía en su casa a familiares, amigos, conocidos y periodistas. No, Teresa no está con ánimos. "Le pregunté hace unos días y me dijo que no estaba con ánimos de hacer una fiesta, que le daba pereza", apostilla alguien que la conoce bien.

Según este testimonio, algunas amigas de Teresa se interesaron por hacer "algo especial" en el día de su cumpleaños, pero ella rehusó una a una las propuestas: "Ella quiere algo tranquilo, hará algo con sus hijas y con Edmundo al mediodía, comerán juntos en casa y poco más".

Eso sí, ella es consciente de que es una privilegiada de la vida y lo más importante en su escala de valores es la salud. "Desde lo del ictus cambió su esquema de vida, pero eso no quita para que no esté con ánimos. Siempre digo que volverá la misma cuando le den ese programa que se merece. Mientras tanto, está grabando estos días las dos últimas entregas que quedaban de su reality Las Campos, que lo pondrán en breve", remata esta fuente.

Lo cierto es que la que un día fuera la 'reina de las mañanas' en la actualidad está a la eterna espera de esa oportunidad que la vuelva a colocar bajo el foco de un plató de televisión. Tampoco ha ayudado en los últimos meses a su ánimo el fracaso de la firma de discos del disco que sacó al mercado junto a Bigote Arrocet (68), Una bella historia.

Atrás quedaron los grandes festejos

Teresa junto a Edmundo en 2015. Gtres

No hace muchos años, cuando la matriarca del clan Campos, o alguna de sus hijas, cumplía años los medios de comunicación sabían que tenían que estar ojo avizor. Algún evento se esperaba por su parte, bien en la casa de María Teresa o en alguno de sus restaurantes predilectos.

Con Rocío Carrasco (41) -su 'tercera hija'-, sus amigas más íntimas, sus compañeros de televisión y varios fotógrafos de confianza; la generosidad de Campos sobresalía siempre. "Todo lo bueno que venga hay que celebrarlo", repetía siempre como un mantra. Un lema que hoy parece no ser suficiente. De hecho, la última vez que la presentadora reunió a la prensa a las puertas de su casa fue en el año 2015, cuando cumplía 74 años. Hoy Teresa no está de ánimos y soplará sus 77 años en la más estricta intimidad.

